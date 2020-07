Magazine Gwyneth Paltrow diz que limita o uso que filhos fazem das redes sociais

24 de julho de 2020

"Tento deixá-los longe da atenção do público o máximo possível", contou. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gwyneth Paltrow pode estar sempre sob os holofotes – mas ela não quer que seus dois filhos adolescentes também estejam no centro das atenções do público e da mídia.

Em entrevista ao podcast Literally! With Rob Lowe nesta semana, a atriz de ‘Shakespeare Apaixonado’ disse que limita o uso que Apple e Moses – que têm 16 e 14 anos, respectivamente – fazem das redes sociais. “Não os deixo se exporem em nenhuma rede social ou nada do tipo. Tento deixá-los longe da atenção do público o máximo possível”, ela contou.

Paltrow disse que hoje em dia, a maioria das crianças e dos adolescentes querem ter contas nas redes sociais ou mesmo fazer um canal no YouTube; porém, seus filhos entendem as regras impostas a eles.

“Como mãe, você pensa: ‘tudo que posso fazer por estas crianças é ensiná-las a saber o que é certo e o que é errado, e ensinar o que é trabalho”, considerou a atriz.

Filha da atriz Blythe Danner e do diretor Bruce Paltrow, Gwyneth Paltrow também confessou que se preocupa com a “vantagem” que filhos de pais famosos podem ter em Hollywood. “É por isso que acho que é tão importante… Criar um filho que tem ética de trabalho, um filho cujos valores estão alinhados com os seus ou com a própria concepção que ele tem sobre quem ele é”, disse.

Apple e Moses são filhos de Gwyneth Paltrow com Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A atriz e o músico foram casados entre 2003 e 2016. Atualmente, Paltrow é casada com o roteirista, diretor e produtor Brad Falchuk.

