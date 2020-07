Celebridades Ludmilla conta que “queimou a língua” sobre casar com Brunna Gonçalves

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

A cantora (D) casou com Brunna Gonçalves em dezembro do ano passado, em uma cerimônia surpresa Foto: Instagram/Ludmilla A cantora (D) casou com Brunna Gonçalves em dezembro do ano passado, em uma cerimônia surpresa. (Foto: Instagram/Ludmilla) Foto: Instagram/Ludmilla

Ludmilla revelou que até pouco tempo atrás falava com convicção que nunca se casaria.

A cantora casou com Brunna Gonçalves em dezembro do ano passado, em uma cerimônia surpresa durante as comemorações do aniversário da bailarina.

“Eu falava: ‘Gente, eu nunca vou casar, sai fora!’. Isso até dois anos atrás! Sabe, quando a gente é mais novo, acha que nunca vai chegar na gente, que nunca vai acontecer… E depois acontece e a gente amadurece, é uma coisa louca. A vida é doida, né? Mas é maravilhosa,” comentou Ludmilla.

