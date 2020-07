Magazine Cleo rompe contrato exclusivo com a TV Globo: “Inquietude artística”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Atriz e cantora garantiu que seguirá fazendo trabalhos pontuais com a emissora, mas que pretende investir em novos projetos

Cleo usou suas redes sociais nesta sexta-feira (24) para avisar que seu contrato de exclusividade com a TV Globo termina agora no final do mês de julho.

Em uma série de vídeos nos Stories de seu Instagram, ela garantiu que ainda “vai fazer trabalhos pontuais” com a emissora, mas quer aproveitar para explorar novos projetos.

“É um lance que eu venho estudando há bastante tempo, tenho uma inquietude artística que está me impulsionando para novos rumos há um tempo e estou pronta para esse novo ciclo”, afirmou.

