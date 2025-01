Economia Empresários industriais brasileiros voltam a ficar pessimistas pela primeira vez em 20 meses

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

O Índice de Confiança do Empresário Industrial foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria Foto: Agência Brasil O Índice de Confiança do Empresário Industrial foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. (Foto: ABr) Foto: Agência Brasil

O ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) caiu 1 ponto em janeiro, informou a CNI (Confederação Nacional da Indústria) nesta quinta-feira (16). O indicador recuou de 50,1 pontos para 49,1 pontos. Trata-se da quarta baixa consecutiva do ICEI, que acumula queda de 4,3 pontos desde setembro do ano passado.

O movimento foi suficiente para que os empresários passassem de um estado de neutralidade, em dezembro, para um estado de falta de confiança, em janeiro. A última vez que os industriais estiveram pessimistas foi em maio de 2023, há 20 meses.

“O pessimismo faz com que os empresários tendam a adiar decisões com relação a investimentos, aumento de produção e contratações, na expectativa de um cenário mais favorável. Isso pode se traduzir em uma melhora do próprio índice e, depois, nas decisões de negócio”, explicou o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Em janeiro, os dois componentes do ICEI recuaram. O indicador é composto pelo Índice de Condições Atuais e pelo Índice de Expectativas. O primeiro caiu 2,3 pontos, de 46,5 para 44,2 pontos. Isso significa que a avaliação dos empresários sobre as condições atuais da economia e das próprias empresas se tornaram ainda mais negativas em relação aos seis meses anteriores.

A pesquisa também aponta que o segundo componente diminuiu 0,4 ponto, de 51,9 para 51,5 pontos. As perspectivas dos empresários para os próximos seis meses continuam positivas, mas isso se deve à avaliação que eles fazem das próprias empresas, uma vez que as expectativas quanto ao futuro da economia do País se tornaram mais pessimistas.

Na pesquisa, a CNI consultou 1.232 empresas: 469 de pequeno porte, 459 de médio porte e 304 de grande porte, entre os dias 7 e 13 deste mês.

2025-01-16