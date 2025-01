Brasil Resultado do concurso dos Correios será divulgado nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os Correios oferecem 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio (carteiro) e 412 para nível superior Foto: Agência Brasil Os Correios oferecem 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio (carteiro) e 412 para nível superior. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O resultado do concurso dos Correios será divulgado nesta sexta-feira (17). Pouco mais de 1 milhão de candidatos – 59,85% do total de inscritos – compareceram para fazer as provas, aplicadas no dia 15 de dezembro em todos os Estados e no Distrito Federal.

Os Correios oferecem 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio (carteiro) e 412 para nível superior, com reserva de 30% para pessoas pretas e pardas e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%), além de reserva de 10% para pessoas com deficiência.

No Rio Grande do Sul, há 245 vagas, sendo 237 para ensino médio e oito para ensino superior.

As especialidades de nível superior são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. O salário inicial é de R$ 6.872,48, mas, para engenheiros e arquitetos, as remunerações serão ajustadas para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302. Já o salário inicial dos aprovados para as vagas de carteiro é de R$ 2.429,26.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/resultado-do-concurso-dos-correios-sera-divulgado-nesta-sexta-feira/

Resultado do concurso dos Correios será divulgado nesta sexta-feira

2025-01-16