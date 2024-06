Rio Grande do Sul Empresas aéreas ampliarão a oferta de voos semanais na Base de Canoas

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Expansão está prevista para as próximas semanas. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Com o Aeroporto Internacional Salgado Filho ainda sem previsão exata de reabertura devido aos estragos pelas enchentes, as empresas aéreas Azul, Gol e Latam aumentarão de 47 para 68 o número semanal de voos com partida ou chegada na Base de Canoas (Região Metropolitana) a partir das próximas semanas. Também serão ampliadas as conexões com cidades gaúchas, como Pelotas (Região Sul) e Caxias do Sul (Serra).

A Azul deve incluir aviões de maior porte, com maios assentos. Já a Gol passará de nove para 13 voos, a partir de 15 de julho, usando para isso o Boeing 737 Max 8, de capacidade para 186 assentos.

. Essas novas ligações devem ter como destino o terminal de Congonhas, na capital paulista, ao passo que os passageiros das demais descerão na cidade vizinha de Guarulhos.

“Mesmo com os desafios de infraestrutura na base aérea, os voos estão sendo realizados sem intercorrências, de forma segura e pontual ”, ressalta a direção da Gol, que tem transportado passageiros e cargas (incluindo 566 toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul até agora).

Atualmente, a Gol realiza um voo direto por dia entre Caxias e o aeroporto de Congonhas. Uma segunda operação será iniciada em 5 de agosto, seguida pela terceira a partir do dia 12, totalizando assim três saídas a cada 24 horas.

Já em Pelotas, a empresa ampliará de quatro para seis a frequência de voos semanais entre agosto e o final de outubro. As viagens também terão destino a Guarulhos.

No caso da Azul, foi anunciada mais um voo para Canoas, passando para três a partir de 1º de julho. Na mesma data, a empresa incluirá uma rota com aeronaves Airbus A-320, de capacidade para 174 passageiros (contra 118 do Embraer E1). A expectativa é de uma oferta 121% maior de assentos para a Base Aérea a partir do mês que vem.

O gerente-geral de planejamento e estratégia da Azul, Vitor Silva, acrescenta: “Essa ampliação da oferta era muito aguardada e continuaremos trabalhando para oferecer mais opções de conexão com o Rio Grande do Sul. Além de uma nova frequência, estamos colocando aeronaves de maior capacidade, o que vai colaborar com o aumento da oferta para a região, fortemente afetada com o fechamento do aeroporto Salgado Filho”.

A Azul igualmente tem desempenhado papel decisivo na ajuda humanitária. Desde o início das operações de auxílio, em maio, arrecadou e transportou mais de 3 mil toneladas de doações.

Já a Latam ampliará de 24 para 34 os voos semanais para a Base Aérea a partir de 30 de junho. As aeronaves decolarão de Guarulhos e Congonhas. A empresa foi a primeira a operar voos comerciais na Base Aérea gaúcha, em 27 de maio. Os voos são operados em aeronaves Airbus A-320, com capacidade para até 176 passageiros.

Como o local de embarque e desembarque dos voos é um espaço no Canoas Shopping, de onde é feito deslocamento por via terrestre, os clientes devem se apresentar no local com antecedência de três horas (o check-in é encerrado 90 minutos antes da descolagem).

Delegações de futebol

Ainda dentro das medidas para aumentar a conectividade na região, o Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, recebeu autorização temporária para operar voos internacionais regulares não programados. Trata-se de uma medida temporária (até o fim do ano) para o transporte de delegações de jogos internacionais das Copas Libertadores e Sul-Americana de futebol.

Esse sinal-verde vale para voos privados ou fretados, mas não para a aviação comercial regular. A medida foi costurada pelo Ministério de Portos e Aeroportos com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

(Marcello Campos)

