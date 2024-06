Rio Grande do Sul Governo federal prorroga prazo para prefeituras gaúchas cadastrarem novas famílias no Auxílio Reconstrução

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Conforme o governo, até o momento, 166 municípios ainda não pediram o benefício. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Conforme o governo, até o momento, 166 municípios ainda não pediram o benefício. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O governo federal prorrogou até 12 de julho o prazo para as prefeituras dos municípios do Rio Grande do Sul cadastrarem novas famílias no Auxílio Reconstrução. Ao todo, 444 cidades estão com os reconhecimentos federais de situação de emergência ou de estado de calamidade pública vigentes e podem solicitar o valor de R$ 5,1 mil para cada família residente em área efetivamente atingida pelas enchentes. Conforme o governo, até o momento, 166 municípios ainda não pediram o benefício.

“Tomamos a decisão conjunta de estender esse prazo até 12 de julho. Esperamos que nesse prazo as prefeituras cadastrem as pessoas. Não é razoável que famílias que já podiam ter recebido sequer tenham sido cadastradas. Vamos prorrogar em respeito às famílias e fazer um chamamento às prefeituras para que cumpram esse prazo”, afirmou o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, em coletiva de imprensa no fim desta tarde, em Brasília.

As prefeituras devem cadastrar os dados das famílias na página do Auxílio Reconstrução e, após análise do sistema, o responsável familiar precisa confirmar as informações no mesmo site. Na sequência, a Caixa Econômica Federal realiza o depósito em conta. Até o momento, 256,7 mil famílias de 115 municípios foram aprovadas no benefício, sendo que 226,5 mil estão com o dinheiro na conta, o que totaliza mais de R$ 1,1 bilhão.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), responsável pela gestão do programa, destaca que as análises das famílias já cadastradas e com direito ao benefício e, consequentemente, os pagamentos do Auxílio vão continuar após o dia 12 de julho até a finalização de todos os processos.

“É um auxílio importante e nós não fizemos corte de renda. O critério é a pessoa estar na área que foi alagada, atingida. Essa casa, essas pessoas recebem esse recurso para repor aquilo que perderam. Então, existe uma coisa chamada mancha de inundação. É um mapa que nós usamos, que o Governo do Estado usa, com informações do IMP, do Governo do Rio Grande do Sul, do Exército Brasileiro e da Agência Nacional de Águas. Nós temos um mapa de satélites. É importante as pessoas saberem disso”, disse Pimenta.

O governo federal espera atender 375 mil famílias gaúchas, representando R$ 1,9 bilhão de recursos destinados ao Auxílio. Inicialmente, o valor destinado ao Auxílio Reconstrução era de R$ 1,23 bilhão para 240 mil famílias.

