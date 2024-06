Esporte Áustria surpreende, vence Holanda e termina em 1º no Grupo D da Eurocopa

Sabitzer marcou um dos gols da vitória austríaca.

Holanda e Áustria fizeram um jogo movimentado e emocionante nesta terça-feira (25), fechando o Grupo D da Eurocopa 2024. A vitória de 3 a 2 fez a Áustria chegar aos seis pontos e termina num surpreende primeiro lugar da chave. No Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, os austríacos ficaram duas vezes na frente, mas a Holanda buscou o empate. Porém, na terceira vez que colocou vantagem no placar, o time da Áustria segurou o resultado. Malen, contra, Schmidt e Sabitzer fizeram os gols austríacos. Gakpo e Depay marcaram para os holandeses.

A Holanda ficou em terceiro com quatro pontos. Porém, assegura um lugar nas oitavas pois será uma das quatro melhores terceiras. O grupo se completa com a França, que terminou em segundo lugar, com cinco pontos e a Polônia, em último, com um. Estas duas seleções também se enfrentaram nesta terça-feira e ficaram no 1 a 1.

A partida

A Holanda não atacou no primeiro tempo. A Áustria tomou conta do jogo, marcando com eficiência e com toque de bola muito mais qualificado. Assim, chegou ao ataque com perigo e fez o seu o seu gol logo aos 6 minutos. O atacante Malen, querendo ajudar a defesa, tentou cortar e mandou contra a própria rede.

Os austríaco quase foram para o intervalo com vantagem maior. Afinal, Sabitzer chutou para ótima defesa de Verbruggen e, já no fim da etapa, Arnautovic, quase na pequena área e com o goleiro batido, errou na finalização.

A conversa no vestiário no intervalo teve efeito para a Holanda. Afinal, logo no primeiro minuto a Holanda encaixou um contra-ataque com Simmons, que avançou pelo meio e rolou para Gakpo. O artilheiro recebeu na área, cortou a marcação de Lienhart e bateu com categoria para deixar tudo igual.

Porém, aos 13 minutos, o time austríaco voltou a ficar na frente. Após ótima troca de passes, Grillitsch foi ao fundo pela esquerda e cruzou para a marca de pênalti. O baixinho Schimid voou de peixinho e desempatou a partida. Aos 31, Depay concluiu para o gol um cruzamento da direita. O juiz deu mão do atacante. Mas o VAR confirmou lance legal. Dessa forma, o jogo estava novamente empatado.

O capitão Sabitzer recolocou os austríacos na frente aos 40. Ele começou a jogada pela esquerda e, entrando na área, recebeu de Baumgartner para fazer o terceiro gol de sua seleção. E o quarto só não veio porque Baumgartner fez um gol anulado por impedimento. No fim, a Holanda ficou em cima. Mas o goleiro Pentz fez duas ótimas defesas, garantindo a vitória e o primeiro lugar do Grupo D.

Ficha técnica

Escalação da Holanda

Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, De Vrij e Aké (Van de Ven, 21’/2ºT); Veerman (Simons, 34’/1ºT) e Reijnders (Wijnaldum, 21’/2ºT) e Shouten; Malen (Weghorst, 27’/2ºT), Gakpo e Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Escalação da Áustria

Pentz; Posch, Lienhart (Baumgartner, 19’/2ºT), Wober e Prass; Seiwald e Laimer; Grillitsch (Querfeld, 19’/2ºT), Sabitzer e Wimmer (Laimer, 19’/2ºT); Schmid (Wimann, 46’/2ºT) e Arnautovic (Gregoritsch, 33’/2ºT). Técnico: Ralf Rangnick.

Arbitragem

Ivan Kružliak (ESL), Branislav Hancko (ESL), Jan Pozor (ESL) e Marco Fritz (ALE).

