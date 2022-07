Brasil Empresas brasileiras enviaram mais de 20 toneladas de risoto e sopas à Ucrânia

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Desde março já foram enviadas quase 26 toneladas de alimentos, medicamentos, insumos de saúde e purificadores de água. (Foto: Reprodução)

Cerca de 10.730 mil quilômetros separam São Paulo da fazenda da brasileira Maria Thereza Cunha Bueno em Siret, na Romênia, na fronteira com a Ucrânia. É de lá que saem as ajudas humanitárias das organizações sociais Care e Cruz Vermelha para atender aos combatentes e civis impactados pelo conflito, que já dura seis meses.

Foi lá também que 10 toneladas de alimentos desidratados, entre sopas e risotos, vindos do brasil acabaram de desembarcar e serão, nas próximas semanas, direcionados a cidades afetadas pelo conflito armado. O montante, produzido pela startup brasileira focada em alimentos desidratados Simple Nutri, equivale a aproximadamente 250 mil refeições.

A encomenda foi feita pela Care pela Cruz Vermelha diretamente à Simple Nutri, mas contou com a ajuda de uma rede de apoio para ser viabilizada. O transporte do Brasil à Romênia, por exemplo, foi feito pela companhia aérea Latam dentro do programa Avião Solidário da Latam. Lá dentro da Europa, a logística foi por conta da varejista Amazon. Uma vez na fazenda, as entidades não governamentais se encarregam de levar a quem precisa. A articulação com os diferentes atores se deu pelo Movimento União BR.

“Para nós, empreendedores sociais e com grande anseio de ajudar o maior número de pessoas possível, é muito gratificante trabalhar em conjunto com a maior agência de ajuda humanitária do mundo. Estivemos na Ucrânia e vimos nossa alimentação chegando na ponta em locais críticos onde as pessoas passam fome e precisam desse apoio”, conta Rafael Romano, CEO e sócio da Simple Nutri.

A empresa tem o foco em alimentação para causas humanitárias, principalmente combate à fome e à desnutrição. Já atuou em regiões atingidas por desastres no Brasil, como Brumadinho, quando a barragem da Vale se rompeu em 2019, no terremoto ocorrido do Haiti em 2021, e na distribuição de alimentos às vítimas das intensas chuvas na Bahia, em Minas Gerais e no Maranhão e nos deslizamentos em Petrópolis (RJ) ao longo do último ano.

Ora a Simple Nutri faz doação direta, ora as refeições vão a preço de custo e em algumas situações as organizações pagam o valor integral, o que permite subsidiar situações atípicas. Todas são ações coordenadas com outras organizações como a Cruz Vermelha, no âmbito internacional, e o Movimento União BR, aqui no país.

“Temos a missão em ajudar não apenas o Brasil, mas todo o mundo. Além de novos envios para a Ucrânia que estão em curso, estamos com fornecimentos para países da África e América Latina, que sofrem com o aumento expressivo da fome”, diz Romano, da Simple Nutri.

Mas essa não foi a primeira vez que brasileiras se envolveram com a causa. De março para cá, já foram enviadas quase 26 toneladas de alimentos, medicamentos, insumos de saúde e purificadores de água, contando essa leva atual. Ao todo, foram três missões como essa. O próprio Romano foi pessoalmente à Romênia levar as encomendas da primeira missão, em março. Além de conhecer a operação no campo, tendo visitado uma cidade na Ucrânia que recebeu os produtos, isso abriu portas para os próximos dois envios.

Na primeira, organizada logo no início do conflito, a Organização das Nações Unidas (ONU) precisava de refeições que fossem fáceis de serem preparadas e, ao mesmo tempo, trouxesse uma combinação nutricional concentrada, e pediu ao governo brasileiro que ajudasse.

Os risotos e sopas desidratadas da Simple Nutri se encaixaram bem na proposta. Uma refeição única contém proteína, vitaminas e carboidratos e precisa de pouca água para ficar pronto em poucos minutos. Mas produzir 10 toneladas de alimentos – o necessário na ocasião – em pleno feriado de Carnaval, não foi fácil. A fábrica da Simple Nutri, no sul do país, trabalhou a pleno vapor.

Mas não era só de alimentos que os ucranianos precisavam. Insumos médicos e purificadores de água seriam necessários para atender a zona de guerra. O Movimento União BR, organização criada em 2020 e comandada por Tatiana Monteiro de Barros, especializada em ajuda humanitária em situações emergenciais, acionou parceiro que topassem ajudar – seja com recursos financeiros ou produtos. A organização, inclusive, foi quem trouxe a Simple Nutri para a missão – as empresas já haviam trabalhado juntas em outras situações no Brasil.

