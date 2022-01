Brasil Empresas de cruzeiros decidem estender suspensão das operações até 4 de fevereiro

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Atividades estavam suspensas até o dia 21 de janeiro por iniciativa das companhias do setor Foto: Reprodução Atividades estavam suspensas até o dia 21 de janeiro por iniciativa das companhias do setor. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As companhias de cruzeiros decidiram estender a suspensão das suas atividades até pelo menos o dia 4 de fevereiro. A decisão, divulgada nesta quinta-feira (13) tem como objetivo estender as discussões sobre o controle da pandemia depois do aumento de casos em navios na costa brasileira.

“A CLIA Brasil (Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros) e seus associados tomaram a decisão de extensão do prazo de suspensão voluntária das operações nos portos do Brasil, prevista agora até o dia 4 de fevereiro de 2022″, disse a associação em nota.

As empresas já haviam decidido pela suspensão das atividades até o dia 21 de janeiro por conta do aumento do número de casos de Covid-19 nos navios depois que as viagens pela costa brasileira foram liberadas, em novembro de 2021, 20 meses depois do cancelamento de cruzeiros por conta do início da pandemia.

Nos primeiros dias de 2022, as companhias resolveram suspender novamente as operações de maneira voluntária por conta de “incertezas na interpretação e aplicação de protocolos previamente aprovados”, disse a associação do setor em comunicado à época.

