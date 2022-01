Porto Alegre Porto Alegre Convention Bureau empossa diretoria para o biênio 2022/2023

Presidente Adriane Hilbig vai para seu segundo mandato consecutivo à frente da entidade Foto: Divulgação Presidente Adriane Hilbig vai para seu segundo mandato consecutivo à frente da entidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Foi com o Pôr do Sol do Guaíba como paisagem que o Conselho Curador e a Diretoria Executiva do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB) para o biênio 2022/2023 tomaram posse, em cerimônia realizada na última terça-feira (11), no Barco Cisne Branco.

A entidade segue sendo comandada pela empresária Adriane Hilbig, que destaca os desafios que terá pela frente no novo mandato. “Manter uma entidade em um período tão difícil foi um grande desafio no último biênio. Agora vamos para mais dois anos, com perspectivas melhores para o setor de eventos e o turismo. Vamos apostar na união, conectar setores e entidades da economia e ir em busca de uma Porto Alegre ainda melhor”, afirmou a presidente.

Participaram da cerimônia diversas autoridades municipais, além de representantes do trade de turismo e do setor de eventos. Foram empossados também o presidente do Conselho Curador, Roberto Snel; o vice-presidente do Conselho Curador, Manuel Suarez; o 1⁰ vice-presidente do POACVB, Alejandro Irazabal; o 2⁰ vice-presidente, André Machado; a 3⁰ vice-presidente, Lourdes Fellini; e os membros do Conselho Curador da entidade.

“Somos um Convention lutador e que está sempre em busca de articulações que aumentem o alcance da entidade em Porto Alegre, gerando resultados em diversos setores da sociedade”, acrescenta o vice-presidente Alejandro Irazabal.

Para o 2022 que já está em andamento e marca o aniversário de 250 anos da capital, a presidente Adriane Hilbig acredita em um cenário favorável. “São muitos eventos importantes marcados para a cidade, como o South Summit, que irão impactar em diversos setores da economia. Também teremos uma rica programação de atividades para celebração dos 250 anos de Porto Alegre. Será um ano histórico, marcando a retomada definitiva do setor de eventos e do turismo”, finaliza a dirigente.

O evento, que contou com cerca de 50 pessoas, seguiu todos os protocolos de segurança, solicitando o comprovante vacinal ao público e exigindo o uso de máscaras.

Sobre o Conselho Curador

TITULARES

ANTONIOLLI HOTÉIS E TURISMO S/A – Daniel Luiz Antoniolli

CEM CERIMÔNIA EVENTOS E TURISMO – Luciane Brentano Pacheco

CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – Kurt Dal Piva Pasqualotti Ziegler

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – Landoaldo Borges de Freitas

OFFICE MARKETING EVENTOS EIRELLI – Simone Basso

JPS ARQUITETURA E EVENTOS PROMOCIONAIS EIRELLI – Ricardo Pezzi Koeche

EXCELSIOR S/A HOTÉIS – Ricardo Kruger Ritter

HOTEL EXPRESSO AEROPORTO – Manuel Suarez Cacheiro

ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS – Fábio Cauduro Chiarelli

BROCKER TURISMO – Amanda Silva Ramires

PLANALTO TRANSPORTES COLETIVOS – José Moacyr Teixeira neto

PORTO SHOP S/A – Silvia Rachewsky Lemos

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE – Irio Piva

TRADUZCA SERVIÇO DE TRADUÇÕES – Lauro Vicente Kahl

UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA – UBEA – Márcia Christiane Petry de Fraga

RECH EVENTOS – Luis Afonso Rech

ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS – Miriam Beatris Nascimento de Oliveira

SIONI GONÇALVES CONSULTORIA, MARKETING E COMUNICAÇÃO – Sioni Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PORTO ALEGRE – Roberto Geraldo Medina Snel

SINDICATO DOS LOJISTAS DE PORTO ALEGRE – SINDILOJAS POA – Arcione Piva

SUPLENTES

BAR GAMBRINUS – João Alberto Cruz de Melo

ATLÂNTICA HOTEL INTERNATIONAL – Kátia Soares da Silva Campos

TURIS SILVA TRANSPORTE – Vilma Porto da Silva

OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL – Renata Jacob Flack

FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO – Antônio Carlos Hohlfeldt

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES DO RS – Maria Fernanda de Laquila Tartoni

RESTAURANTE PANORÂMICO – Edemir Simonetti

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGEM DO RS – Lúcia Hoffmann Bentz

4BEER CERVEJA E CULTURA – Caio Rodrigues de Santi

CCM EVENTOS – Alessandro Irigoryen da Costa

Sobre a Diretoria Executiva

Atuando há mais de 40 anos na área de turismo receptivo, emissivo e náutico, Adriane Hilbig tem MBA em Marketing de Serviços pela ESPM-RS e atualmente está à frente da administração do Grupo Cisne Branco, com a embarcação Cisne Branco contemplando atividades turísticas e culturais na cidade de Porto Alegre e estado do Rio Grande do Sul. Além de membro do Conselho Municipal de Turismo de Porto Alegre e Conselho Estadual de Turismo, também faz parte da diretoria da Associação Comercial de Porto Alegre.

Alejandro Irazabal é uruguaio, formado em Hotelaria pela Escuela Superior de Hoteleria del Uruguay, com especialização em Hospitalidade pela ESSEC na França. Desde de 2003 no Brasil, teve destacada atuação como executivo em grandes redes como a Intercontinental e a Accor. Desde 2016, é gerente-geral na Marriott International.

André Machado carrega mais de 20 anos de experiência em hotéis do Rio Grande do Sul e Pernambuco. Ele é formado em Hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul (RS), com MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atualmente é gerente-geral do Hotel Deville Porto Alegre.

Lourdes Fellini é empresária e fundadora da Fellini Turismo e Viagens. Tem especialização em nível de pós-graduação em Planejamento Turístico pela Scuola Internazionale di Scienze Turistiche de Roma (Itália) e Graduação em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). É uma das criadoras do Porto Alegre Convention & Visitors Bureau, que nasceu em 1997.

