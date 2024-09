Brasil Empresas de Gusttavo Lima teriam ocultado quase R$ 50 milhões de casas de apostas, aponta investigação

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Gusttavo Lima, cujo nome verdadeiro é Nivaldo Batista Lima, se destaca no cenário musical principalmente pelo gênero sertanejo. (Foto: Rubens Cerqueira/Divulgação)

A investigação da Polícia Civil concluiu que as empresas Balada Eventos e Produções LTDA e a GSA Empreendimentos e Participações Ltda, que tem Gusttavo Lima como sócio, teriam ocultado valores provenientes de casas de apostas.

No dia 25 de maio de 2023, segunda aponta o inquérito, a Balada teria recebido R$ 4.947.400,00 da HSF Entretenimento Promoção de Eventos, também alvo da investigação de lavagem de dinheiro. Antes disso, em 3 de abril do mesmo ano, foi o valor de R$ 4.819.200,00.

A investigação mostrou que Gusttavo Lima ainda teria ocultado o recebimento de R$ 22 milhões provenientes da venda da Aeronave Cessna, modelo 560XLS, matrícula PR-TEN, ao negociá-la com a empresa J. M. J. Participações LTDA. O montante foi dividido em várias parcelas, sendo a primeira em fevereiro deste ano, no valor de R$ 16.000.000,00, como consta no inquérito.

“Recebendo no dia 16/02/2024 R$ 16.000.000,00, no dia 13/03/2024 R$ 2.000.000,00, no dia 15/03/2024 R$ 2.000.000,00, no dia 19/03/2024 R$ 1.564.000,00, no dia 03/06/2024, R$ 1.113.204,55, e no dia 01/07/2024, dois lançamentos no valor de R$ 1.124.750,56 e R$ 1.101.569,60”, consta na investigação.

Outro valor, de quase R$ 6 milhões, também teria sido recebido em várias partes: “As empresas investigadas Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento e Pix 365 Soluções Tecnológicas remeteram à GSA entre 01/01/2023 a 31/12/2023, respectivamente, R$ 5.750.000,00 em 14 PIXs”.

Nivaldo Lima

De acordo com o que investigou a polícia civil, as empresas de Nivaldo Batista Lima, nome verdadeiro do cantor, teriam recebido, desde 2023, quase R$ 50 milhões provenientes de casas de apostas.

Gusttavo Lima nega as acusações. Ao ter seu pedido de prisão revogado, na tarde da última terça-feira (23), o cantor se manifestou, dizendo que a decisão foi recebida com “tranquilidade e sentimento de justiça”. Além de afirmar que tomará medidas judiciais para reparação aos danos causados a sua imagem.

Enquanto isso, Zezé Di Camargo usou as redes sociais para se desculpar por ter cantando bêbado e desafinado no show de Gusttavo Lima, no Jaguariúna Rodeo Festival, no interior de São Paulo, na madrugada do último domingo (22).

O cantor, de 62 anos, foi chamado ao palco por Gusttavo e improvisou, a capela, um trecho da música “Na hora H”, da dupla com o irmão, Luciano. O vídeo do momento está dando o que falar nas redes sociais. O pai de Wanessa admitiu que estava embriagado e que nem lembra o que estava cantando.

“Eu estava pra lá de Bagdá. E o Gusttavo ainda me dá mais bebida no palco. Não sei nem o que eu estava tomando. Mas na hora ali, eu juro por Deus, eu só sabia que estava em cima do palco. Não sabia o que estava falando, nem o que estava cantando”, disse.

“Mas tem um desconto aí, porque eu já tinha feito o meu trabalho, cumprido o meu compromisso, mas na hora ali, eu estava muito feliz com tudo o que estava acontecendo. Então, perdão aí a galera que estava assistindo ao show”, se desculpou. Em outro vídeo do show, Zezé quase cai de bêbado e é retirado do palco. “Me tiraram do palco pela primeira vez na vida”, comentou o cantor, aos risos. As informações são do jornal Extra.

