Brasil Influencer Deolane Bezerra dá primeiro depoimento após sair da cadeia: “Sou inocente”

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Deolane foi presa na Operação Integration, deflagrada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar. (Foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Deolane Bezerra compareceu na manhã dessa quarta-feira (25) à 12ª Vara Criminal, no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para assinar o termo de compromisso do alvará de soltura após ser presa na Operação Integration, que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas online (as “bets”). Ela, que vai responder em liberdade, chegou ao local às 8h30, acompanhada de advogados, e disse que era inocente.

“Estou me sentindo muito bem. Quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no senhor Jesus Cristo e que a Justiça será feita”, disse Deolane na saída do fórum.

Na entrada do fórum, a influenciadora foi cercada por fãs que a aguardavam na grade e agradeceu ao desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso. Foi ele que concedeu o relaxamento da prisão após acatar um pedido de habeas corpus feito pela defesa do dono da Esportes da Sorte, uma das empresas investigadas.

“Graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as ilegalidades no processo e tudo vai dar certo. Eu sou inocente. Agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está em segredo de Justiça, mas posso falar que sou inocente”, afirmou Deolane.

A influenciadora também disse que vai para São Paulo ficar com os filhos e definiu o trabalho dela nas redes sociais como “publicidade”.

Medidas cautelares

No início da tarde da terça-feira (24), Deolane saiu da Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, onde estava desde 10 de setembro. A Justiça decretou a prisão domiciliar para a influenciadora, com uso de tornozeleira eletrônica, mas a decisão foi revogada um dia após ela deixar a prisão no Recife, por descumprimento de medidas cautelares.

Também à tarde, a mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, onde estava presa desde 4 de setembro. Em seguida, ela foi encaminhada para a 12ª Vara Criminal da Capital, no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro da Ilha do Leite, no Recife, onde recebeu orientações sobre as medidas cautelares que devem ser seguidas.

De acordo com a decisão do desembargador ao aceitar o pedido de habeas corpus de 18 investigados da Operação Integration, eles precisam cumprir as seguintes medidas cautelares:

– não podem mudar de endereço sem prévia autorização judicial;

– não podem se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;

– não podem praticar outra infração penal dolosa;

– devem comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado;

– não podem frequentar qualquer empresa que esteja relacionada à investigação da Operação Integration ou participar de qualquer tipo de decisão sobre a atividade econômica empresas que façam parte da investigação

– não podem fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.

