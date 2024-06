Geral Empresas gaúchas se unem para reconstruir o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Naturale cedeu os caminhões de sua frota própria, o combustível e a logística para transportar doações oriundas de todo o Brasil. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diversas empresas gaúchas estão se mobilizando para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul. Entre elas, a Naturale decidiu compartilhar a importância de consumir produtos de origem gaúcha como uma forma de contribuir para a reconstrução do Estado. A campanha está sendo mobilizada também nas redes sociais. “Esse é o momento de estender a mão para quem precisa. O Rio Grande do Sul vai continuar precisando de ajuda não só do povo gaúcho, mas também do povo brasileiro. Uma das formas de ajudar a reconstruir nosso Estado é consumir produtos de origem gaúcha. Representamos a maior empresa de aveia do Rio Grande do Sul. O vídeo foi gravado num supermercado cuja a rede é gaúcha e compartilha diversas empresas”, afirma Natália Dolzan, diretora de marketing da Naturale.

No vídeo, a empresa também convida a comunidade a se engajar, informando marcas não citadas. A campanha busca sobretudo, reforçar que, através da união e do consumo de produtos locais, que é possível sim promover a recuperação e o desenvolvimento sustentável e econômico do Rio Grande do Sul.

Desde último dia 6 de maio, a empresa cedeu os caminhões de sua frota própria, o combustível e a logística para transportar doações oriundas de todo o Brasil. Trazendo colchões, alimentos, água potável e outros itens importantes para atendimento das comunidades atingidas pelas enchentes. As entregas vêm sendo realizadas em diferentes municípios do Rio Grande do Sul.

Impactos

Em outra frente, cálculos divulgados pelo vice-presidente e coordenador da divisão da Economia da Federasul, Fernando Marchet, mostraram os profundos impactos das enchentes no RS. O relatório foi apresentado em reunião de integração da entidade, na manhã de quarta-feira (28), por videoconferência. Os dados apontam uma necessidade de R$ 110 a R$ 176 bi em investimentos para reconstruir a infraestrutura perdida devido à catástrofe.

A projeção leva em consideração informações históricas do Governo Federal, estimativa de mercado com base em infraestrutura, além de dados do Fundo Monetário Internacional. Marchet também apresentou o impacto das enchentes em todas as áreas da economia – como pecuária e agricultura –, mas acredita que os prejuízos totais ainda não foram totalmente contabilizados. “A falta de dados não permite uma análise mais consistente em alguns setores. Ainda há muitas respostas a serem dadas”, explica o especialista.

O relatório apresentado por Marchet (elaborado por sua equipe da Consultoria Empresarial Bateleur) aponta que, nos últimos 30 anos, cerca 20% dos prejuízos nacionais com desastres climáticos estão concentrados no RS. Isso representaria cerca de R$ 100 bi. Ou seja, segundo a estimativa da Federasul, o custo de reconstrução do RS após as chuvas deste ano ultrapassa o total gasto nas últimas três décadas.

A catástrofe climática, explica Marchet, vai frear drasticamente o avanço da economia gaúcha. “O RS vinha crescendo acima da média do Brasil, com uma projeção de 4% neste ano”, afirma. No entanto, após as chuvas, a estimativa caiu para -0,77%. “Pode parecer pouco, mas é uma queda de cinco pontos percentuais de acordo com a nossa estimativa. Em um cenário pessimista, pode ser arrastada para pior ainda, até -2%”.

Marchet afirmou que o cenário empresarial de acesso ao crédito para reconstrução também é difícil. “Temos uma realidade em que muitas das garantias que as empresas davam para os bancos, estão literalmente embaixo d’água”, explica. Ele também apontou uma tendência de aumento do endividamento das empresas afetadas pelas enchentes.

