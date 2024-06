Geral Com ponte provisória instalada na rodovia RSC-287, tráfego é liberado em Santa Maria

A ponte é biapoiada, tripla simples, possui 60 metros de extensão e tem capacidade de 80 toneladas. (Foto: Divulgação/Rota de Santa Maria)

Nessa sexta-feira (31), foi liberado o tráfego na ponte provisória sobre o Arroio Grande, no km 226 da rodovia RSC-287, em Santa Maria. A infraestrutura original caiu com a força das águas em 30 de abril, e a imagem da queda repercutiu em todo o país.

A colocação da ponte provisória ficou a cargo do Exército, que concluiu a instalação na quarta-feira (29), após recuperação de cabeceiras e infraestrutura realizados pela concessionária Rota de Santa Maria (grupo Sacyr), administradora dos 204,5 quilômetros da estrada estadual, entre Tabaí e Santa Maria. O governo do RS, por meio da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, acompanhou os trabalhos.

De acordo com o Exército, a ponte é biapoiada, tripla simples, possui 60 metros de extensão e tem capacidade de 80 toneladas. “Para recuperar nosso Estado, é preciso cooperação. A instalação dessa infraestrutura provisória é um exemplo dessa união de esforços. São diversos órgãos envolvidos e, em um mês, conseguimos fazer esse trabalho, que libera mais um acesso à região central do Estado. Nos próximos dias, teremos mais liberações na RSC-287, uma das rodovias que mais sofreu com a enchente”, afirmou o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

Depois da conclusão da instalação da estrutura provisória, a concessionária iniciou o reforço na sinalização viária, para garantir a segurança do trecho. Os trabalhos foram acompanhados pela Comando Rodoviário da Brigada Militar.

“A RSC-287 foi uma das rodovias mais afetadas pelas enchentes e, reconectar mais um trecho nos motiva. São famílias que irão se reencontrar, trabalhadores que não se desgastarão com longos desvios para chegar ao trabalho e atividades econômicas que serão retomadas. Isso só foi possível graças a união de esforços entre a concessionária, a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, o Exército Brasileiro e o município de Santa Maria”, disse o diretor-geral da Rota de Santa Maria, Leandro Conterato.

Liberações e bloqueios

A rodovia RSC-287, principal ligação entre a Região Metropolitana e o centro do Estado, já conta com dez pontos liberados ao tráfego. A concessionária Rota de Santa Maria está com diversas frentes executando obras para liberação total do tráfego, que deve ocorrer na primeira semana de junho.

Até essa sexta, três pontos ainda seguiam com bloqueios. São mais de 100 caminhões utilizados para o transporte dos materiais, cerca de 50 equipamentos pesados e mais de 250 pessoas trabalhando diretamente na execução das obras emergenciais.

Veja abaixo os trechos liberados:

– Km 55, Ponte sobre o Rio Taquari, Venâncio Aires: tráfego liberado até o trevo Mariante;

– Km 106, Ponte sobre o Rio Pardinho;

– Km 135, Candelária: tráfego liberado até a ponte sobre a Várzea do Rio Pardo;

– Km 136, Candelária: tráfego liberado até a ponte sobre o Rio Pardo;

– Km 155, Novo Cabrais, ponte sobre o Arroio Rincão dos Cabrais;

– Km 178, Paraíso do Sul, ponte sobre o Rio da Porta;

– Km 191, Restinga Seca, ponte sobre o Cerro Chato II;

– Km 196, Restinga Seca;

– Km 226, Santa Maria, ponte sobre o Arroio Grande;

– Km 227, Santa Maria, sobre a Várzea do Rio Vacaraí Mirim.

Veja abaixo os trechos bloqueados e com obras de liberação sendo realizadas:

– Km 55 ao km 60, Venâncio Aires – Mariante;

– Km 137, Candelária, ponte sobre o Rio Pardo;

– Km 167, Paraíso do Sul, ponte sobre o Arroio Barriga.

