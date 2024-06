Geral Governador Eduardo Leite vistoria áreas atingidas pelas chuvas em Gramado e se reúne com prefeitos da Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Governador vistoriou parte do bairro Piratini e divisa do município com Canela. (Foto: Reprodução)

Principal destino turístico do Rio Grande do Sul, Gramado foi um dos municípios atingidos pelas chuvas do último mês, que provocaram uma série de deslizamentos de terra. Nessa sexta-feira (31), o governador Eduardo Leite esteve na cidade para verificar localidades afetadas e encontrar prefeitos e líderes empresariais da Serra Gaúcha. A maior preocupação no momento é com o efeito econômico que as enchentes provocam no turismo local.

“O povo brasileiro abraçou o Rio Grande do Sul, e também é hora de o Rio Grande do Sul abraçar o Brasil. Estamos trabalhando em todas as frentes para garantir conforto, segurança e tranquilidade para os viajantes”, destacou Leite, em reunião na prefeitura de Gramado. “É fundamental manter empregos e renda. O turismo emprega milhares de pessoas, e as empresas precisam ter condições de manter os postos de trabalho. Estamos insistindo junto ao governo federal pela criação do Benefício Emergencial, que garantiria essas condições.”

Na audiência, prefeitos de municípios da região agradeceram ao governador pelos recursos enviados emergencialmente e demandaram o restabelecimento das estradas e a cobrança ao governo federal por alternativas para melhorar a chegada dos turistas via aérea. Leite ressaltou que o governo está empenhado em ajudar na retomada rápida dos voos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e em buscar outras opções ao terminal – seja com a ampliação dos voos na Base Aérea de Canoas ou por meio de melhorias nos aeroportos regionais.

Antes do encontro, Leite, o secretário de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes, e o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, vistoriaram parte do bairro Piratini e a divisa entre o município e Canela. Nos dois locais, ocorreram deslizamentos de terra.

“O governo tem trabalhado intensamente na liberação de rodovias bloqueadas, e vamos seguir nesse ritmo para garantir boas condições no acesso à região. É um trabalho complexo, que exige muito, mas já conseguimos avançar bastante nas últimas semanas”, afirmou o governador.

Leite encerrou sua participação na reunião destacando a resiliência do povo gaúcho, em especial dos moradores da região das Hortênsias. “Se há um lugar que tem condições de se recuperar rapidamente, é a Serra Gaúcha e a região das Hortênsias, com sua gente trabalhadora e empreendedora. Não vai ser fácil, mas tenho certeza de que é possível”, disse.

2024-05-31