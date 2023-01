Geral Empresas que circularem com ar-condicionado desligado nos ônibus de Porto Alegre serão notificadas

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a legislação, os veículos que possuem refrigeração devem ligá-la a partir dos 24°C. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), passará a notificar as empresas que circularem com ônibus que possuem ar-condicionado e não estiverem com o equipamento em funcionamento a partir desta quarta-feira (1º). Atualmente, 638 ônibus dos 966 que estão operando têm ar-condicionado na frota e estarão aptos a circular até o final da semana.

“Há 76 carros que sabemos que estão na fase final de manutenção e esses não serão notificados até o final da semana. Os demais, caso circulem com o ar-condicionado desligado e após esse período, deverão ser recolhidos. Até abril, o número de veículos com ar-condicionado será ainda maior, já que em torno de 60 novos ônibus, todos com equipamento, irão ingressar na frota”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

O titular da pasta explica que neste processo de manutenção pós pandemia, houve uma situação pontual com veículos que serão mantidos na frota, embora sem o equipamento em funcionamento. “A Carris nos informou que 20 veículos não devem funcionar, mas optamos por mantê-los no sistema para evitar um maior prejuízo ao usuário. São carros articulados e, em função da idade aliado à pandemia, há uma dificuldade para a aquisição de peças. Eles não estão mais contabilizados entre os veículos que possuem o equipamento e por isso não iremos notificá-los”, explica Castro Júnior.

De acordo com a legislação, aqueles veículos que possuem refrigeração devem ligá-los a partir dos 24°C. Em caso de não cumprimento da determinação, os usuários podem registrar reclamação via 118 ou 156. O custo mensal do município para manter o ar-condicionado operando nos veículos é de R$ 826 mil.

Sem cobrador

Em outra frente, a prefeitura de Porto Alegre publicou nesta terça-feira (31), no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), a resolução que autoriza a operação de mais 42 linhas de ônibus sem cobrador a partir desta sexta-feira (3). Em relação ao percentual de profissionais, a retirada totaliza 34% do quadro. A previsão é chegar a 50% até o fim deste ano. A prefeitura começou a retirada gradual dos cobradores do sistema em fevereiro de 2022.

A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/empresas-que-circularem-com-ar-condicionado-desligado-nos-onibus-de-porto-alegre-serao-notificadas/

Empresas que circularem com ar-condicionado desligado nos ônibus de Porto Alegre serão notificadas