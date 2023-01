Geral Mais de 320 mil veículos devem passar pela Freeway entre os dias 1° e 6 de fevereiro

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Na volta do feriado, a CCR ViaSul prevê mais de 85 mil veículos retornando a Porto Alegre entre domingo e segunda. (Fonte: Fabiano Panizzi/Divulgação CCR VS)

O tráfego em direção ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul deve seguir inalterado durante o feriado de Nossa Senhora de Navegantes nesta quinta (2). É o que estima a CCR ViaSul, em expectativa divulgada nesta terça-feira (31) mostrando, ainda, que o aumento de fluxo é esperado somente a partir da sexta-feira (3).

Conforme o estudo, serão pouco mais de 320 mil veículos trafegando pela Freeway entre os dias 1º e 6 de fevereiro, tanto rumo ao litoral quanto retornando à capital. Somente sentido ao norte gaúcho estão previstos, aproximadamente, 120 mil carros entre o dia 1º e 4 (quarta a sábado), sendo o fluxo mais intenso na sexta (3), com algo em torno de 41 mil motoristas subindo para o litoral.

Já na volta, a CCR ViaSul prevê mais de 85 mil veículos retornando a Porto Alegre entre domingo e segunda (5 e 6), com concentração de maior tráfego no domingo com quase 50 mil carros passando pela rodovia.

A orientação da Concessionária é de que os usuários programem suas viagens em horários onde o tráfego é menos intenso: na sexta antes das 17h, no sábado após as 14h, no domingo antes das 16h e na segunda após a manhã. Nestes períodos o fluxo na rodovia tende a ser menor, sem gerar eventuais pontos de lentidão.

Liberação do acostamento

Com o aumento considerável do fluxo, é provável que aconteça a liberação do acostamento para auxílio na fluidez do tráfego.

Por isso, as equipes da CCR ViaSul e os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçam aos motoristas algumas orientações sobre essa operação: quando, autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos (PMVs) da Concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.

Ainda, em caso de condições climáticas adversas, o acostamento não é liberado. A Concessionária salienta, porém, que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

Toda a operação é feita com o acompanhamento integral pelas equipes do Centro de Controle Operacional (CCO), através das 316 câmeras de CFTV que fazem o monitoramento das quatro rodovias sob concessão (BR-101, BR-386, BR-448 e Freeway).

Além do atendimento ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências. Sete desses pontos contam com Serviços Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros. Importante destacar que, de forma a atender o aumento da demanda, a Concessionária irá ampliar a estrutura de sanitários durante o período.

Mais informações sobre as condições da rodovia podem ser obtidas por meio do Disque CCR ViaSul 0800 000 0290, pelo WhatsApp (51) 3303-3858, pelo site “ccrviasul.com.br” ou ainda pelo aplicativo ‘CCR Rodovias Sul’, gratuitamente para iOS e Android.

Mais de 320 mil veículos devem passar pela Freeway entre os dias 1° e 6 de fevereiro