Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Rodoil)

As boas ações não param. A Rodoil, empresa de revenda de combustíveis, está integrando uma iniciativa de empresas da Serra Gaúcha que estão produzindo equipamentos de proteção individual (EPIs), para doar à área médica e órgãos de segurança que trabalham na linha de frente do combate ao avanço da Covid-19. A distribuidora doou combustível para as transportadoras que fazem as entregas gratuitas dos EPIs, além dos veículos particulares e de empresários que estão auxiliando nas entregas regionais.

O primeiro EPI produzido e entregue através desta união de esforços é o protetor facial, feito de uma viseira de PET acoplado à uma tiara injetada, o que aumenta a proteção, evitando, assim, contaminações. Até o momento, foram produzidas 150 mil unidades a serem doadas gratuitamente nas redes públicas de saúde, para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de órgãos de segurança no Rio Grande do Sul e outros estados.

O projeto é liderado pela Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), Universidade de Caxias do Sul (UCS), Hospital Geral e Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade (TecnoUCS), que também acompanha os grupos de trabalho para produção de respiradores e de derivados de respiradores.

