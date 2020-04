Os testes deverão ser feitos no local, e o resultado deverá ser interpretado por um profissional de saúde, juntamente com outros dados do paciente. O teste rápido é auxiliar no diagnóstico, mas não possui finalidade comprobatória, ou seja, não servirá para a contagem de casos do coronavírus no País. Isso acontece porque há a possibilidade de que o teste apresente “falso negativo”. Isso pode ocorrer se o paciente for testado no estágio inicial da doença.

“O aumento dos testes será uma estratégia útil para diminuir a aglomeração de indivíduos em hospitais e também reduzir a procura dos serviços médicos em estabelecimento das redes públicas”, disse o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antonio Barra Torres.

A decisão da agência reguladora foi apoiada pelo Conselho Federal de Farmácia.