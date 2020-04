Política Novo ministro da Justiça agradece a confiança de Bolsonaro e diz que fará um “trabalho técnico”

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

André Mendonça ao lado do presidente Jair Bolsonaro Foto: Reprodução/Redes Sociais André Mendonça ao lado do presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, escreveu em sua conta no Twitter, nesta terça-feira (28), que fará um “trabalho técnico” à frente da pasta. Ele também agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança.

O governo confirmou o nome de Mendonça para a pasta na madrugada desta terça, com a publicação no Diário Oficial da União. Mendonça era, até então, advogado-geral da União. Também foi publicada a nomeação do novo diretor-geral da PF (Polícia Federal), Alexandre Ramagem.

“Agradeço ao pr @jairbolsonaro por confiar a mim a missão de conduzir as políticas públicas de Justiça e Segurança do nosso País. Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida”, disse o novo ministro.

A vaga no Ministério da Justiça ficou aberta com a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Ex-juiz da Lava-Jato, Moro decidiu deixar o governo depois de Bolsonaro exonerar o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O ex-ministro alegou que o presidente tenta interferir politicamente na PF, o que Bolsonaro nega.

Mendonça tem pós-graduação em direito pela Universidade de Brasília e é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília. Ele é doutor em Estado de Direito e governança global e mestre em estratégias anticorrupção e políticas de integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Mendonça também já ganhou o Prêmio Innovare, que premia boas práticas do Poder Judiciário.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política