Rio Grande do Sul Encantado celebra chegada do relicário de Santo Scalabrini e inaugura nova capela no Complexo Cristo Protetor

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Missa reuniu a comunidade local e visitantes de várias regiões Foto: Divulgação Missa reuniu a comunidade local e visitantes de várias regiões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Capela São João Batista Scalabrini, localizada no Complexo Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari, foi inaugurada no domingo (1º) em uma celebração marcada pela devoção e fé de centenas de fiéis.

A missa, presidida pelo Superior Regional da Região Nossa Senhora Mãe dos Migrantes, padre Alexandre Biolchi, reuniu a comunidade local e visitantes de várias regiões.

Durante a cerimônia, o padre trouxe consigo um relicário, vindo da Itália, contendo um pequeno fragmento dos restos mortais de São João Batista Scalabrini. O objeto ficará em exibição permanente na capela, acompanhando outra importante relíquia: um pedaço da mão direita da estátua do Cristo Protetor, que pesa 5 quilos e foi abençoada pelo papa Francisco em agosto de 2023, no Vaticano.

“Neste mês, a gente comemora os 120 anos da passagem de São João Batista Scalabrini pela cidade de Encantado. Para nós, é mais uma etapa concluída desse complexo. É dia de muita gratidão, dia de muita fé e devoção’’, disse o presidente da Associação Amigos de Cristo de Encantado, Robison Gonzatti.

Na ocasião, Gonzatti entregou a chave da capela ao padre Biolchi, que repassou ao padre Genoir Pieta, que é, a partir de então, o capelão da Capela São João Batista Scalabrini.

Segundo Biolchi, em 14 de setembro de 1904, Scalabrini chegava em Encantado para visitar os imigrantes e todos os missionários do Vale do Taquari. “Agora, temos aqui uma capela dedicada em sua honra e também um relicário, onde fragmentos de seus ossos estão aqui presentes. Temos ao lado o Cristo Protetor e o Santo Scalabrini acolhedor, Pai apóstolo dos migrantes’’, afirmou.

2024-09-02