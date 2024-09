Um ônibus da empresa Soul pegou fogo, no início da manhã desta segunda-feira (2), no corredor da avenida Osvaldo Aranha, perto da rua Sarmento Leite, em Porto Alegre.

O incêndio iniciou no motor do veículo. Ao perceber as chamas, o motorista alertou os passageiros, que desceram do coletivo. Cerca de 20 pessoas estavam no ônibus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, que teria sido causado por uma falha mecânica. O veículo ficou destruído e houve o derramamento de óleo na pista. O trânsito ficou bloqueado no sentido bairro-Centro da Osvaldo Aranha até por volta das 9h30min.