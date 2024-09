Polícia Polícia Federal conclui investigação sobre o assalto a um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Um policial militar foi morto durante o assalto, em junho Foto: PF/Divulgação Um policial militar foi morto durante o assalto, em junho. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) informou nesta segunda-feira (2) que concluiu a Operação Elísios, que investigou o assalto a um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ocorrido em 19 de junho.

Após 70 dias de investigação, a PF, com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, indiciou 17 pessoas pela participação no crime. Outros dois indivíduos suspeitos de envolvimento no assalto foram mortos em confronto com policiais no RS e em São Paulo.

A Operação Elísios resultou na prisão preventiva de 12 suspeitos, em uma prisão temporária, no cumprimento de 12 mandados de busca e na apreensão de 26 veículos. A PF ainda representou à Justiça Federal pelo sequestro de 19 contas bancárias e quatro imóveis.

A apuração indica que indivíduos faccionados de São Paulo chegaram ao RS alguns dias antes do assalto e contaram com o apoio de criminosos gaúchos para a execução de quatro etapas de atuação: planejamento, execução, fuga e exfiltração.

“A ação passou pelo custeio e transporte de fuzis, pistolas, armas de guerra, munições, explosivos, jammers, miguelitos, aparelhos telefônicos, chips, radiocomunicadores, roupas táticas, coldres, bandoleiras, veículos, placas falsas, plotagem de carros, hospedagens e esconderijos”, afirmou a PF.

Os crimes revelados na Operação Elísios são: latrocínio, falsificação de símbolo, explosão, falsificação de identidade, adulteração veicular, usurpação de função pública, posse de arma de uso restrito, lavagem de dinheiro, organização criminosa com arma de fogo e embaraço à investigação de organização criminosa. As penas máximas para os crimes indicados, se somadas, chegam a 97 anos de prisão. Praticamente todos os indiciados já responderam por crimes dessa natureza.

A operação recebeu o nome de Elísios em homenagem ao sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que morreu durante o assalto no aeroporto. “Campos Elísios” é uma referência da mitologia grega do lugar onde os homens virtuosos repousam de forma digna após a morte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-federal-conclui-investigacao-sobre-o-assalto-a-carro-forte-no-aeroporto-de-caxias-do-sul/

Polícia Federal conclui investigação sobre o assalto a um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

2024-09-02