Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

São 10 mortos: um empresário de São Paulo e nove familiares. (Foto: Reprodução)

As buscas relacionadas a queda de avião em Gramado, na Serra gaúcha, foram encerradas nessa segunda-feira (23). O acidente, que ocorreu no domingo, deixou 10 mortos e 17 feridos. O encerramento das atividades foi concluído após a remoção das peças de fuselagem do Piper Aircraft PA-42 Cheyenne, matrícula PR-NDN. Também houve a remoção dos restos mortais das vítimas.

Os fragmentos estão sob análise para exames de DNA em Porto Alegre, devido a dimensão do acidente aeronáutico. O Centro de Perícias na Capital gaúcha possui maior capacidade de atendimento. Não há previsão de quando haverá liberação para velório e sepultamento.

Entre as vítimas fatais estava o empresário Luiz Cláudio Galeazzi, que estava acompanhado de sua esposa, três filhos, cunhada e sogra. Os corpos foram levados para Porto Alegre, onde estão sendo realizados exames de DNA para a identificação. Contudo, ainda não há previsão para a liberação dos cadáveres.

O acidente também deixou um rastro de destruição no solo. Duas das 17 pessoas que foram atingidas pelos destroços estão em estado grave, com queimaduras, e estão recebendo cuidados intensivos em hospitais da capital gaúcha.

O Corpo de Bombeiros também está avaliando o risco estrutural nas edificações atingidas pelo acidente. Uma pousada, que foi atingida pelos destroços, corre o risco de desabar devido a uma rachadura que vai do teto ao chão. Os hóspedes e funcionários foram evacuados logo após o acidente, assim como os moradores do entorno. Apesar dos danos, o Corpo de Bombeiros informou que não há risco de explosão.

Para garantir a segurança do local, a força-tarefa estabeleceu tapumes ao redor do terreno, impedindo a circulação de pessoas. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informou que o fluxo de veículos na Avenida das Hortênsias, que havia sido bloqueada inicialmente, está parcialmente liberado, com tráfego em pista simples nos dois sentidos.

O acidente

O avião de pequeno porte havia saído do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, quando caiu por volta das 9h15. No momento da queda, a aeronave atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada. Uma turista que estava no local e presenciou a queda disse que as pessoas entraram em desespero.

Segundo os bombeiros, no prédio uma pessoa conseguiu sair sem ferimentos. Não havia ninguém na loja de móveis no momento da queda.

Na pousada, o prédio foi atingido pelos destroços após a queda e houve um incêndio. De acordo com o governo do RS, 15 pessoas que estavam no local ficaram feridas e foram socorridas e levadas para o hospital.

O Piratini informou que a maior parte das vítimas precisou de atendimento por ter inalado fumaça. Duas delas seguem em estado grave.

