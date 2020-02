Acontece Encerram nesta sexta-feira (28) as inscrições com desconto no 5º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho

27 de fevereiro de 2020

Evento voltado a dirigentes sindicais, empresários, advogados e estudantes acontece de 26 a 28 de março em Torres. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) Carmen Izabel Centena Gonzalez está entre os participantes do evento Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com o objetivo de promover atualização e troca de experiências, o 5º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho reunirá em Torres, de 26 a 28 de março, palestrantes reconhecidos para abordar temas relevantes na área. Até esta sexta-feira (28/02), quem garantir a presença no evento ganha desconto na inscrição, que deve ser feita pelo site www.fecomercio-rs.org.br/congressotrabalhista. Promovido pelo Sistema Fecomércio-RS, o evento é voltado a dirigentes sindicais, empresários, advogados e estudantes.

Uma das atrações do congresso, o talk show Direito do Trabalho na perspectiva do Governo, da Justiça do Trabalho, do Setor Produtivo e do Movimento Sindical será realizado no dia 27 de março, às 13h45, no Guarita Park Hotel (Av, Alfieiro Zanardi, 1017). Com um representante de cada área, o painel trará espaço para diferentes panoramas sobre o tema e tem confirmadas as presenças do vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Francisco Rossal de Araújo, do diretor jurídico da Leroy Merlin, Rodrigo Kalil, e do presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, Nilton Souza da Silva.

Com a participação de autoridades como a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, e a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) Carmen Izabel Centena Gonzalez, neste ano o evento abordará, entre outros assuntos, a reforma trabalhista, contrato temporário e a MP 905, que institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. A programação completa está disponível em www.fecomercio-rs.org.br/congressotrabalhista.

