Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Agência leva 3 Ouros e 2 Pratas, além do diretor de criação Filipe Matiazi ser eleito o Publicitário do Ano Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Mirum acaba de ser eleita a Agência do Ano no Prêmio Colunistas Sul, repetindo o feito do ano passado. O trabalho relevante junto a clientes como Cyrela, SKY, Warner, Magazine Luiza, Nextel, Porto Seguro, Grupo Dignidade, entre outros, fez também com que Filipe Matiazi, diretor de criação da agência, levasse o Prêmio de Publicitário do Ano.

Alguns trabalhos ainda ganharam grande destaque na premiação. Mirum é Ouro em Digital com #RainbowCup, para Grupo Dignidade; Ouro em Filme com “Rock in Rio: Onde Os Grandes Sucessos Se Encontram”, para SKY Brasil; Ouro em Marketing Direto com Doação Rejeitada, para Grupo Dignidade; Prata em Digital com “It 2! Stories Game” e com “Thanks Nun It’s Friday”, ambos para Warner.

