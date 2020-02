Acontece Anunciadas as entidades que ocuparão a antiga Fábrica de Artesanatos Guarisse

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Foto: RAFAEL VARELA/ ASCOM SEDAC

Foram assinados na manhã desta quinta-feira (27), na Secretaria da Cultura, os acordos de cooperação com as quatro entidades selecionadas pelo Edital Sedac 10/2019. O ato contou com a presença da secretária Beatriz Araujo e representantes legais dos selecionados. A assinatura dos acordos deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda esta semana.

Entre os selecionados para ocupar o prédio da antiga Fábrica de Artesanatos Guarisse (Rua Landel de Moura, nº 430, bairro Tristeza, Porto Alegre) está a Associação dos Amigos da Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz – grupo teatral com mais de 40 anos de atuação.

As outras três entidades já atuavam no local. São elas: Associação Gaúcha de Artes Integradas (AGAI); Primeira Região Tradicionalista (1RT); e Centro Comunitário de Desenvolvimento da Tristeza, Pedra Redonda, Vilas Conceição e Assunção (CCD). A seleção das entidades se baseou em critérios de mérito cultural, de capacidade técnica e qualidade do projeto e contrapartida sociocultural. A cessão de uso destes espaços será pelo prazo de cinco anos a contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado.



O edital

Dia 23 de agosto de 2019, a Sedac, por meio de publicação do edital no Diário Oficial do Estado e portal da secretaria, realizou chamamento público para propostas visando à seleção de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, de natureza cultural, para ocupação de prédios no complexo situados na Zona Sul da capital.

O edital tem como objeto a seleção de Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem fins lucrativos (Organizações da Sociedade Civil – OSC) para fins de cessão dos espaços de quatro prédios públicos, visando o aproveitamento de imóveis, criando programas para apoiar e estimular o seu uso na criação de centros culturais, galerias, salas de ensaio e teatros, para a promoção de manifestações culturais e fruição de bens culturais, espaços de ateliês, plataformas criativas e núcleos de produção independente, considerando as especificidades dos diversos segmentos culturais.

