Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

O grupo dirigido pelo maestro Marcio Buzatto tem foco na música em língua italiana, abrangendo desde trechos de ópera até música popular e tradicional. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As audições estão abertas para a temporada 2020 do Coral Ítalo-brasileiro RS, buscando cantores que já tenham experiência em coral ou solo, de todas as vozes masculinas e femininas. O grupo dirigido pelo maestro Marcio Buzatto tem foco na música em língua italiana, abrangendo desde trechos de ópera até música popular e tradicional. Os ensaios acontecem todas às quartas-feiras a noite na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul (Rua Gen. João Telles 317, Porto Alegre/RS).

Dentro da programação anual constam concertos, festivais, viagens, apresentações em cerimônias e eventos promocionais. Neste ano o Coral Ítalo-brasileiro RS realizará seu 2º Festival de Música Coral Italiana de Porto Alegre, também realizará seu 11º Encontro de Coros, dará andamento à série Concertos Compartilhados entre outros projetos que estão sendo desenvolvidos.

Os interessados devem fazer contato exclusivamente pelo whatsapp (51) 991794434, marcando seu horário para entrevista com o maestro. Esta entrevista consiste em cerca de 10 minutos de exercícios vocais supervisionados, para avaliar afinação, ritmo, volume, tessitura e musicalidade. O período de inscrições vai até 04 de março.

