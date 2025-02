Acontece Encerramento da 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz é marcada pela garantia da segurança alimentar e reivindicações ao governo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ao longo dos três dias foram abordados temas sobre a intensificação produtiva no Pampa e a sustentabilidade na pecuária Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, realizada nos dias 18,19 e 20 contou com a presença de diversas autoridades, produtores e entidades do setor, que destacaram a importância da segurança alimentar. O evento, realizado na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), também simbolizou a integração das culturas. A exemplo do ano passado, além da colheita tradicional do arroz, também foi colhida uma lavoura de soja. O encontro foi marcado também por cobranças aos governos sobre os custos de produção e a busca por soluções para os desafios enfrentados pelos produtores de arroz no Rio Grande do Sul.

O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, destacou a importância do evento de abertura da colheita, mas fez críticas ao governo federal e estadual. Ele apontou o alto custo de produção como o principal desafio da lavoura de arroz. “Precisamos também que continue o livre mercado. Não aceitamos intervenções no mercado do arroz. O produtor não pode vender arroz abaixo do preço de produção. Temos prejuízo”, ressaltou.

Em relação ao governo estadual, Velho cobrou a ampliação das reservas de água e questionou a viabilidade de investimentos em irrigação devido à insegurança no fornecimento de energia elétrica. Também destacou a necessidade de melhorias na atuação da Agergs e nas condições das estradas para garantir a continuidade e expansão da produção.

O governador em exercício mencionou que, nos últimos meses, foi realizado um investimento de R$1 bilhão em estradas no estado. Ele destacou ainda a importância da irrigação como uma questão essencial, ressaltando que 40% dos produtores de arroz no Rio Grande do Sul também cultivam outras culturas, como a soja.

A 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas é uma realização da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e correalização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), além do Patrocínio Premium do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e apoio da Prefeitura Municipal de Capão do Leão. O evento teve como tema “Produção de Alimentos no Pampa Gaúcho – Uma Visão de Futuro”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/encerramento-35a-abertura-oficia-colheita-do-arroz/

Encerramento da 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz é marcada pela garantia da segurança alimentar e reivindicações ao governo

2025-02-21