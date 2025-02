Acontece 28ª edição do Liquida Porto Alegre começa nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Campanha de descontos mais longa do país, o 28º Liquida Porto Alegre vai até o dia 1º de março Foto: Foto: Rede Pampa Foto: Foto: Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha de liquidação mais longa do país chegou à sua 28ª edição. O Liquida Porto Alegre começa nesta sexta-feira (21) e conta com mais de 4.500 estabelecimentos comerciais e serviços com cobertura em todas as regiões da cidade. O Liquida Porto Alegre é promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), e se estende até o dia 1 de março.

Neste ano, o Liquida Porto Alegre conta com a parceria inédita do Banrisul: “O Banrisul sempre tem uma preocupação com a economia do Rio Grande do Sul, nosso objetivo é esse. Portanto, tudo aquilo que envolve as comunidades do estado que seja para o desenvolvimento, o Banrisul tem interesse e é parceiro. Todos os benefícios do Banricompras foram estendidos aos lojistas especificamente para o Liquida Porto Alegre, pra que a gente possa ampliar a comercialização”.

De acordo com uma pesquisa realizada pelos organizadores, 50% dos consumidores pretendem gastar mais de R$ 1.000 durante o período das promoções, e os itens que mais atraem os entrevistados são os de moda e acessórios, com 34,9% das intenções de compra. Eletrônicos ficam com 32,2% das intenções e são seguidos pelos eletrodomésticos, com 30,3%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/28a-edicao-do-liquida-porto-alegre-comeca-nesta-sexta-feira/

28ª edição do Liquida Porto Alegre começa nesta sexta-feira

2025-02-20