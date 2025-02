Acontece Parcerias público-privadas e concessões serão tema de debate em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Realizada pela Russell Bedford, o debate visa reunir especialistas, gestores públicos, representantes do setor privado e acadêmicos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A capital dos gaúchos se prepara para sediar o evento “A importância das parcerias público-privadas e concessões para os municípios”, que tem data prevista para ocorrer no dia 12 de março. Realizada pela Russell Bedford, o debate visa reunir especialistas, gestores públicos, representantes do setor privado e acadêmicos para discutir as potencialidades e desafios desse formato de gestão.

Conhecidas como PPPs, o modelo tem se mostrado como uma alternativa viável para o financiamento de projetos de grande porte — como obras de infraestrutura, saneamento, saúde e transporte. No entanto, o sucesso desses contratos depende de uma série de fatores, como a transparência nas negociações, o equilíbrio na distribuição de riscos entre as partes envolvidas e a eficácia na fiscalização dos serviços prestados.

“A expectativa do evento é unir bancos de desenvolvimentos, juntamente com concessionárias e Tribunal de Contas, para elucidar o formato para melhorar o desempenho e alavancar economias locais”, afirma Willian Reinaldo, Sócio Diretor de Expansão Governamental da empresa Russell Bedford.

Para Willian, essa configuração também traz o benefício de apresentar maior visibilidade nos processos operacionais nas políticas públicas. “Às vezes só o Executivo, no caso, apenas o prefeito, fica com a responsabilidade do desenvolvimento da cidade. Então, com as PPs, é possível mitigar isso e impulsionar as realizações por meio do uso de recursos de iniciativas privadas”, explica. “Nosso objetivo é aproximar as Prefeituras das concessionárias e, assim, fazer com que as PPPs tornem mais eficiente as operações de parques, praças, saneamento, iluminação, estádios de futebol e muito mais”, definiu.

O evento “A importância das parcerias público-privadas e concessões para os municípios” acontece no dia 12 de março, na rua Manoelito de Ornellas, no bairro Praia de Belas, número 55, na sala 2201, em Porto Alegre. O debate contará com as palestras “Desafios e Oportunidades de Financiamentos para Municípios”, do Diretor de Planejamento do BRDE Leonardo Busatto; “Perspectivas do Investimento do Saneamento no RS”, do Diretor da Aegea Fabiano Dallazen; “Oportunidades de Parcerias Público-Privadas para Municípios”, do Advogado e ex-secretário de infraestrutura e logística do RS João Domingues; “Relevância do Verificador Independente”, do Sócio Diretor de Expansão Governamental da Russell Bedford Willian Reinaldo e “Perspectivas das concessões e PPPs sob a ótica do TCE/RS”, do Conselheiro do Tribunal de Contas do RS Edson Brum.

As inscrições podem ser feitas no site: https://shorturl.at/3q1fG

Serviço:

Data: 12 de março

Horário: 17h

Local: Rua Manoelito de Ornellas, bairro Praia de Belas, número 55, sala 2201, Porto Alegre

