| Leonardo Lamachia é reempossado como presidente da OAB/RS

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Leonardo Lamachia, acompanhado da nova gestão, irá seguir presidindo a OAB/RS para o triênio 2025-2027 Foto: Foto: OAB/RS / Divulgação Foto: Foto: OAB/RS / Divulgação

Nesta terça-feira (18), em cerimônia realizada no Theatro São Pedro, Centro Histórico de Porto Alegre, tomou posse a nova diretoria da OAB/RS para o triênio 2025-2027. O presidente da ordem, Leonardo Lamachia, foi reempossado e seguirá no cargo para os próximos 3 anos. Leonardo comentou sobre os próximos passos da gestão: “Nós vamos continuar fazendo a cruzada pelo Rio Grande do Sul. Já iniciei o processo de posse em todas as 107 subseções, estando próximo da advocacia da capital, mas também do interior. Nós renovamos esse compromisso de presença permanente, defesa das nossas prerrogativas e vamos bater novos recordes de desagravos públicos, se necessário for”.

A solenidade contou com a presidência de diversas autoridades, incluindo o vice-governador do estado Gabriel Souza, que parabenizou Leonardo e destacou as qualidades do presidente reeleito: “O Leonardo é um grande líder do estado e da advocacia gaúcha. A advocacia tem um papel fundamental na defesa da democracia e dos direitos dos cidadãos, e principalmente no desenvolvimento de um estado melhor pra todos, com mais justiça social e igualdade”.

Para esta nova gestão da OAB/RS, o presidente reempossado será acompanhado da vice-presidente Claridê Taffarel, a secretária-geral Ana Lúcia Piccoli, a secretária-geral adjunta Regina Soares e o tesoureiro Jorge Fara.

