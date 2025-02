Acontece São Jerônimo pode receber faculdade de medicina da Ulbra

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Na manhã desta terça-feira (18), a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (ASMURC) promoveu um evento para debater a implantação do curso de medicina da Universidade Luterana do Brasil no município de São Jerônimo. O evento aconteceu na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Porto Alegre, e reuniu representantes do município e da instituição de ensino.

O reitor da Ulbra, Adriano Chiarani da Silva, falou sobre a possibilidade de levar o curso até o município da Região Carbonífera: “o curso da área de saúde, especificamente da área de medicina, vem agregar a uma região que é muito carente na área de saúde. Com isso, trazer à população uma série de possibilidade de atendimentos”.

A expectativa é que o curso fortaleça o sistema de saúde local, unindo a faculdade às unidades de saúde da região. O prefeito de São Jerônimo, Julião Prates Cunha, “nós precisamos desse curso de medicina e estamos fazendo um apelo. Já foi entregue uma carta de intenção e um ofício ao ministro da educação Camilo Santana, e estamos fazendo um apelo ao Governo Federal para que mantenha o que nós queremos”.

