Acontece Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil empossa nova diretoria no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Nova diretoria tomou posse nesta terça-feira (18) em cerimônia realizada no Instituto Caldeira Foto: Foto: Rede Pampa Foto: Foto: Rede Pampa

Nesta terça-feira (18), aconteceu a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil no Rio Grande do Sul (ADVB/RS). Realizada no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, a cerimônia empossou o novo presidente da associação, Leandro Pompermaier, empresário e cientista da computação.

Leandro falou sobre o novo cargo, dizendo que será um desafio em sua carreira: “eu vou ter que levar isso como uma motivação para criar mais, e deixar uma marca para que a ADVB continue relevante no mercado gaúcho. Precisamos fazer com que os produtos que a associação entrega tenham mais valor, e trazer uma maior pegada de tecnologia e inovação”.

Pompermaier substitui o advogado e empresário Rafael Bicca Machado na presidência da ADVB/RS. Rafael falou sobre as principais conquistas de sua gestão: “nós consolidamos os dois principais produtos da ADVB/RS: o Top de Marketing, que explodiu em inscrições e cases de sucesso, e é nosso produto mais tradicional. E também o Prêmio Exportação, que congrega as maiores empresas portadoras gaúchas, e viram um grande case nacional. Refletindo sobre esse período, ele foi de muitos desafios, mas de ótimos resultados”.

