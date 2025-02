Acontece Nova diretoria da ADVB/RS é empossada em evento no Instituto Caldeira

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Leandro Pompermaier assume como novo presidente da ADVB/RS Foto: Anderson Gradischer/ ADVB/RS Foto: Anderson Gradischer/ ADVB/RS

A Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS) realizou nesta terça-feira,18, no Instituto Caldeira, o evento de posse da nova gestão 2025-2027. Assume como presidente da nova diretoria o empresário e cientista da computação, Leandro Pompermaier. Durante a cerimônia, ele comentou que estar à frente da entidade nos próximos anos será um grande desafio. “Eu vou ter que levar isso como uma motivação para criar mais e deixar uma marca, para que a ADVB/RS continue relevante no mercado gaúcho. Isso é muito importante para nós”, ressaltou Pompermaier.

Como planos futuros, o novo presidente disse que pretende investir em novas tecnologias e inovações e fazer conexões com outros mercados. Ele busca desenvolver uma capacitação em vendas que traga conhecimentos adquiridos através do diálogo com centros comerciais. “A ADVB/RS ser um grande canal, uma ponte com esses grandes centros comerciais que estão fazendo modelos de negócios diferentes, formas de vendas diferentes, um marketing diferente, e a gente conseguir se capacitar dessa forma”, comentou Leandro.

Leandro Pompermaier substitui na presidência o empresário e advogado Rafael Bicca Machado. Durante o evento, Rafael salientou as principais conquistas durante sua gestão, como a consolidação dos dois principais produtos da entidade: o TOP de Marketing, que cresceu quase 20%, atingindo recorde de participação, e o Prêmio Exportação RS, que atingiu a marca de maior evento do setor de exportação no Brasil em 2024. Um grande resultado, segundo Rafael, para um ano em que a sede da empresa foi alagada durante as enchentes de maio, “refletindo sobre esse período, foi um período de bastante desafios, mas também com ótimos resultados”, destacou o Rafael Bicca.

Nova diretoria da ADVB/RS é empossada em evento no Instituto Caldeira

2025-02-18