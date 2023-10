Geral Enchente do rio Uruguai coloca cidades gaúchas em alerta

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Município de Iraí enfrentou alagamentos e famílias tiveram de ser retiradas de casa. (Foto: Divulgação)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou, na madrugada desse domingo (8), as comunidades dos municípios de Barra do Guarita, Iraí e Porto Mauá, que já estão sendo afetadas pela inundação do Rio Uruguai, bem como as demais cidades situados ao longo do leito, nas regiões do Alto, Médio e Baixo Uruguai.

Essas localidades, conforme o órgão, estão recebendo o maior aporte das águas que vêm do percurso do Rio Uruguai e dos afluentes do Estado de Santa Catarina, onde choveu bastante nos últimos dias.

De acordo com a avaliação dos hidrólogos da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, os municípios da região do Médio Uruguai, entre Porto Mauá e São Borja, já começavam a sentir os efeitos da inundação. No Baixo Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana, os efeitos poderão ser percebidos de forma mais intensa no início desta segunda-feira (9).

A prefeitura do município de Iraí informou nesse domingo que enfrentava grandes transtornos devido a enchente que atingiu alguns pontos, principalmente, da área urbana. Conforme a Defesa Civil municipal, cerca de 100 famílias foram deslocadas de suas residências, uma família foi para um local público e as demais para casas de parentes, vizinhos ou amigos.

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil municipal e secretária de Assistência Social, Roselei Gheno, a situação é monitorada constantemente, sendo que no momento o nível das águas encontra-se estável. “Estamos atentos a qualquer alteração. Destacamos ainda, o apoio dos funcionários da Prefeitura Municipal e voluntários na remoção das famílias atingidas”, ressalta a coordenadora.

A Secretaria Municipal de Assistência Social estava recebendo doações de materiais de higiene e limpeza, roupas, alimentos não perecíveis, móveis e utensílios.

A Defesa civil gaúcha lançou três alertas para inundação no início da tarde desse domingo, todos com 24 horas de validade. No Rio Uruguai, em elevação de São Borja a Uruguaiana, e com níveis elevados entre Iraí e Barra do Guarita. Também foi divulgado um alerta para inundação do rio Caí, com níveis elevados a partir de Vale do Caí.

Os coordenadores regionais de Defesa Civil do RS já estão em contato com os municípios para que os Coordenadores Municipais acionem seus Planos de Contingência e adotem as medidas preventivas mais adequadas a cada comunidade.

Os coordenadores regionais de Defesa Civil estão atuando junto aos municípios nos últimos dias, articulando as ações preventivas tendo em vista o expressivo volume nas bacias, especialmente no norte do Estado, informando aos poderes executivos municipais todas as previsões com base no monitoramento da Sala de Situação e Centro de Operações da Defesa Civil, bem como dialogando com as autoridades sobre os Planos de Contingência Municipais.

As informações sobre pessoas retiradas preventivamente de suas residências, desabrigados e desalojados, bem como outros dados, estão sendo solicitadas aos municípios.

2023-10-08