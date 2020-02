Brasil Enchente toma barracão e destrói fantasias da escola de samba Pérola Negra, em São Paulo

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O barracão da escola de samba Pérola Negra ficou alagado Foto: Divulgação O barracão da escola de samba Pérola Negra ficou alagado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Pérola Negra tem dez dias para se recuperar dos prejuízos causados pela chuva que atingiu o barracão da escola debaixo do Viaduto Mofarrej, na Zona Oeste na madrugada de segunda-feira (10). A escola é a primeira a desfilar no sábado, dia 22 de fevereiro. O desfile deste ano marca a volta da agremiação ao Grupo Especial.

Fantasias de alas inteiras, carros alegóricos, máquinas, tecidos, instrumentos e documentos ficaram debaixo d’água, comprometendo um trabalho feito pela comunidade o ano todo. Em alguns pontos do barracão da escola, a água ainda não baixou completamente. Tem fantasia submersa, boiando, o que dificulta muito o que precisa ser feito.

A presidente da escola Sheila Mônaco diz que como a chuva ainda não baixou, não se sabe ainda o que se perdeu e o que terá de ser recuperado. “Em alguns pontos do barracão a água ainda não baixou completamente. Tem fantasia submersa, boiando, o que dificulta muito o que precisa ser feito por aqui”, afirma.

A Rosas de Ouro, na Zona Norte, também foi atingida, mas não sofreu prejuízos. Do Grupo de Acesso, os barracões das escolas Unidos do Peruche, Torcida Uniformizada do Palmeiras e Império Lapeano também ficaram debaixo d’água.

O prejuízo para o carnaval só não foi maior pois muitos carros já estão no Sambódromo do Anhembi e a parte onde eles ficam guardados até o dia do desfile não foi atingida pela chuva.

A maior parte está coberta por plástico, o que ajudou na proteção. Alguns pequenos ajustes precisarão ser feitos, mas isso já estava previsto. A bilheteria do Sambódromo do Anhembi, que alagou e ficou fechada na segunda, foi reaberta nesta terça-feira (11).

Essa não foi a primeira vez que a Pérola Negra perde parte das fantasias e das alegorias por causa da chuva. As tempestades de verão já trouxeram prejuízos à escola por três anos seguidos: 2009, 2010 e 2011. A escola tem hoje dois barracões. O que fica debaixo do Viaduto Mofarrej é onde ficam a maior parte das fantasias e dois carros alegóricos.

Este ano a situação foi ainda pior. Mesmo o que foi para cima das mesas acabou molhado. Uma das bancada quebrou com a força da água.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário