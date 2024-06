Rio Grande do Sul Enchentes no Rio Grande do Sul devem ter impacto modesto no PIB acumulado do ano

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Autarquia revisou previsão de crescimento da economia em 2024 de 1,9% para 2,3% Foto: Maurício Tonetto/Secom (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul deverão ter um impacto modesto no crescimento da economia em 2024, afirmou nesta quinta-feira (27) o diretor de Política Econômica do BC (Banco Central), Diogo Abry Guillen.

Mais cedo, a autarquia revisou a alta do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano para alta de 2,3%, ante previsão de 1,9%, conforme publicado no Relatório Trimestral da Inflação.

Segundo o diretor do BC, a mudança para cima veio de surpresas no desenvolvimento da economia no 1º trimestre. Segundo Guillen, o movimento foi puxado pelo aumento do consumo das famílias e de investimentos na FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo).

O desempenho é resultado de vários motivos, como processo de queda dos juros nos últimos meses e maior impulso da demanda, pontuou o diretor do BC. O PIB brasileiro avançou 0,8% entre os três primeiros meses deste ano, em comparação ao último trimestre de 2023, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

2024-06-27