Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Presidente também afirma que o Copom decidiu por unanimidade em não dar previsões dos próximos passos da Selic Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto afirmou nesta quinta-feira (27) que o aumento dos juros não faz parte do cenário base da autarquia. Segundo Campos Neto, o Copom (Comitê de Política Monetária) optou de forma unânime na última reunião em não dar previsões dos próximos passos da Selic, também chamando de guidance.

“A gente entende que a linguagem adotada é muito compatível em não ter dado guidance para o futuro neste momento”, afirmou durante apresentação do Relatório Trimestral da Inflação publicado nesta manhã.

A última reunião do Copom manteve os juros no patamar de 10,5%, encerrando o ciclo de queda da Selic iniciado em agosto do ano passado, quando a taxa estava em 13,75%. A decisão foi unânime entre os nove membros do colegiado.

Na ata publicada na semana passada, o BC pontou que os juros deverão se manter em nível contracionista “por tempo suficiente” para consolidar o processo de queda da inflação e ancoragem das expectativas.

A autarquia monetária também ressaltou que segue “vigilante” e pontuou que “eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta”.

2024-06-27