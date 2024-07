Rio Grande do Sul Enchentes no RS: governo federal divulga lista atualizada de beneficiários do Auxílio Reconstrução

22 de julho de 2024

Benefício de R$ 5.100 é pago a quem precisou sair de casa de modo temporário ou definitivo.

A Controladoria-Geral da União (CGU) passou a disponibilizar para consulta pública uma lista atualizada de beneficiários do Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. Por meio do portal portaldatransparencia.gov.br, é possível verificar nome, CPF e data de cada um dos mais de 257 mil depósitos aos contemplados pelo benefício de R$ 5.100.

Conforme o governo federal, a iniciativa dá continuidade à publicação, em 1º de julho, dos dados em formato aberto sobre a medida assistencial instituída para atenuar os prejuízos materiais de milhares de famílias gaúchas durante as enchentes de maio. Muitos dos afetados sofreram danos severos ou mesmo perda total de suas residências.

A verba total canalizada pelos cofres federais para tal finalidade até o dia 12 de julho é de R$ 1,3 bilhão. Ressalve-se que os dados se referem ao dinheiro depositado nas contas, sem detalhar se houve o respectivo saque.

Na plataforma também é possível conferir informações – por meio do nome, CPF ou Número de Identificação Social (NIS) – como a quantidade de pessoas do grupo familiar de cada beneficiário. A tabela será atualizada mensalmente.

Outro resultado da integração, no Portal da Transparência, é a visualização dos dados por meio de painel interativo, espaço que consolida, em gráficos e mapa dinâmico, os recursos do Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. O quadro permite comparar dados estatísticos gerais, como a quantidade depósitos por município e a proporção de habitantes contemplados.

Entenda

Anunciado em maio durante uma das visitas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul, o Auxílio Reconstrução faz parte de uma série de medidas do governo federal em prol das vítimas da maior catástrofe já ocorrida no Estado. Trata-se de um apoio financeiro no valor de R$ 5.100, em parcela única.

O público-alvo são famílias residentes em áreas atingidas pelas enchentes e que precisaram abandonar suas casas de forma temporária ou definitiva, em municípios sob situação de calamidade ou emergência.

Após cadastramento voluntário pelos candidatos junto às prefeituras, essas enviaram ao Ministério da Integração Regional os dados de cada família, informando endereço completo e nomes de seus integrantes. A pessoa identificada como responsável pelo núcleo residencial acessa o sistema por meio de conta “gov.br” para confirmar os dados.

Os dados são então enviados à Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento. As pessoas que possuem conta no banco estatal recebem o dinheiro por meio da instituição. Já para quem não é cliente, abre-se automaticamente uma conta-poupança no nome do responsável pela família, que acessa o dinheiro por meio o aplicativo “Caixa Tem”.

(Marcello Campos)

