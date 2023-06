Norte-americanos são um dos maiores consumidores de mel no mundo e empresa do setor alimentício já confirmou presença no Encontro Abelheiro com interesse na aquisição de mel produzido no Rio Grande do Sul

Norte-americanos são um dos maiores consumidores de mel no mundo e empresa do setor alimentício já confirmou presença no Encontro Abelheiro com interesse na aquisição de mel produzido no Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)

Foto: Reprodução