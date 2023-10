Agro Encontro Abelheiro visita o governador Eduardo Leite

17 de outubro de 2023

A primeira edição do Encontro Abelheiro acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro na Acapesu, em Carazinho. Foto: Divulgação A primeira edição do Encontro Abelheiro acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro na Acapesu, em Carazinho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A comissão organizadora do Encontro Abelheiro realiza nesta semana uma série de visitas divulgando o evento, com destaque para uma conversa com o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite. O encontro ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, ocasião em que Leite conheceu detalhes sobre o evento.

A primeira edição do Encontro Abelheiro acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro na Acapesu, em Carazinho. “Para nós é uma enorme satisfação poder falar sobre o evento pessoalmente com o governador e também aproveitar para valorizar este setor tão importante que é a criação de abelhas. Leite elogiou a iniciativa de toda a comissão organizadora em realizar o Encontro Abelheiro”, comenta César Souza, presidente do Encontro Abelheiro.

O evento é uma idealização da Védera em co-realização com a administração municipal de Carazinho e com a União Carazinhense de Apicultores e Meliponicultores (Ucapi). O Encontro Abelheiro deverá reunir visitantes de várias cidades da região Sul do Brasil.

A programação é extensa e conta com várias atrações com o objetivo de valorizar a cadeia produtiva da criação de abelhas e apresentar as diferentes potencialidades econômicas do setor. O evento terá venda e degustação de mel, oficinas práticas mostrando vários produtos obtidos a partir das abelhas e ainda conversas técnicas visando a evolução permanente do setor.

