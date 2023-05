Acontece Encontro Holístico Prosperar, será realizado nos dias 27 e 28 de maio, de forma híbrida, em Portugal

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Sintra, em Portugal, é o destino do Encontro Holístico Prosperar Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O primeiro internacional, do Encontro Holístico Prosperar, será realizado nos dias 27 e 28 de maio, de forma híbrida, em Portugal. A coordenadora geral e idealizadora do evento, a psicóloga Alessandra Haag, afirmou que a integração das origens do Brasil e de Portugal, com a finalidade da união e da prosperidade em ambos os povos, foi levada em consideração para a escolha do local.

Durante o encontro, Alessandra tem o objetivo de abrir o portal da prosperidade. Junto com ela, participarão 11 terapeutas brasileiros, localizados em vários Estados brasileiros. Sendo eles, Carol Prado, Cadica Costa, Sabrina Portapila, Mychella Marys, Kátia Fleig, Catarina Baptista, Rafael Nacif, Fábio Borges, Cássio Guimarães, Marisa Maris e Michelli Moratelli. E representando Portugal, estão Sandra Felix, Sol Mendes e Ana Pedroso.

Abordando diferentes temas, com técnicas e métodos exclusivos, os psicólogos participantes realizarão palestras e workshops visando o desenvolvimento pessoal, bem-estar, e o ressignificar com as suas origens e seus ancestrais. O público inscrito terá acesso aos conteúdos e materiais de apoio.

A coordenadora também lembra a história entre Brasil e Portugal e destaca a importância da união dos dois povos, através dos sentimentos do passado. “Acreditamos que, se liberarmos esse sentimento de vitimização que o Brasil ficou, poderemos ajudar na prosperidade dentro de cada linhagem”, acentuou. Até então, o Encontro Holístico Gaúcho, em sua 22ª edição, era realizado somente no Rio Grande do Sul.

Além disso, a vila portuguesa Sintra foi tombada como Património da Humanidade da UNESCO por sua paisagem cultural e é um polo energético. Segundo Alessandra, o local do evento será em uma terra sagrada de reis e rainhas.

Para mais informações sobre o Encontro Holístico Prosperar, em Portugal, acesse o site https://x.gd/Ejoct.

