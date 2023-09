Rio Grande do Sul Encontro na Assembleia Legislativa busca criar o Dia Estadual do Pulmão no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

O evento reuniu profissionais de saúde e representantes de diversas sociedades médicas Foto: Beti Sefrin/Divulgação Foto: Beti Sefrin/Divulgação

No dia 25 de setembro, data que marca o Dia Mundial do Pulmão (World Lung Day), um encontro foi realizado no gabinete do deputado estadual Dr. Thiago Duarte, na ALRS (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul).

O evento reuniu profissionais de saúde e representantes de diversas sociedades médicas, com o objetivo de chamar a atenção dos gaúchos para a importância da saúde pulmonar e estabelecer o Dia Estadual do Pulmão em 25 de setembro.

A iniciativa reuniu representantes da Associação Gaúcha de Radiologia (AGR), da Sociedade de Cirurgia Torácica (SOCITORS), Dra. Fabíola Perin, da Sociedade de Oncologia Clínica (SBOC), Dra. Bruna Nerno Motke e Dra. Manuela Zereu, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul (SPTRS), Dra. Manuela Cavalcanti, além da presença da Dra. Tatiana Della Giustina, que atua como Conselheira do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Juntos, eles discutiram propostas e estratégias para promover a conscientização sobre a importância dos investimentos na prevenção, tratamento e diagnóstico precoce do câncer de pulmão.

De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), entre os anos de 2020 e 2022, o Brasil registrou aproximadamente 30 mil novos casos de câncer de pulmão a cada ano, tornando-o o segundo tipo mais comum entre a população brasileira. Globalmente, a doença causa cerca de 30 mil mortes anualmente, conforme a OMS (Organização Mundial da Saúde). Os tumores pulmonares lideram as estatísticas de mortes por doenças oncológicas a cada ano.

O encontro enfatizou a urgência de disseminar conhecimento sobre o câncer de pulmão, com um foco especial nas estratégias de prevenção e, sobretudo, na importância do diagnóstico preciso e precoce. A detecção precoce é fundamental para melhorar as chances de tratamento bem-sucedido e, em última instância, salvar vidas.

O evento na ALRS representa um passo importante na direção de um futuro onde a saúde pulmonar seja priorizada e o câncer de pulmão seja combatido com eficácia. A criação do Dia Estadual do Pulmão no Rio Grande do Sul é uma iniciativa que promete marcar a diferença na conscientização e no combate a essa doença devastadora.

