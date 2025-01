Rio Grande do Sul Encontro no Litoral Norte marca oficialmente o início das atividades da Federasul em 2025

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Evento será conduzido pelo presidente da entidade, Rodrigo Souza Costa. (Foto: Divulgação/Federasul)

Na tarde desta sexta-feira (31), a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) inicia suas atividades do ano com um encontro de integração na Câmara de Vereadores de Osório (no Litoral Norte). A abertura será conduzida pelo presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, e pelo vice-presidente de Integração, Rafael Goelzer.

O evento tem como pautas centrais a valorização das pessoas pelo emprego e o fortalecimento do mercado gaúcho de trabalho. Ambos os temas constam em projeto a ser estendido a diversos municípios, em parceria com prefeitos e outros líderes locais.

“Nosso objetivo é impulsionar o trabalho, a produção e a busca pela excelência como meios para superar dificuldades”, ressalta Rodrigo Souza Costa, “Queremos criar oportunidades de trabalho com carteira assinada.”

Avaliação conjuntural

Durante a reunião, o vice-presidente de Economia da Federasul, Fernando Marchet, fará uma análise econômica do cenário atual, enquanto o vice-presidente de Infraestrutura, Antonio Bacchieri, apresentará uma visão detalhada das oportunidades na área de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Já o vice-presidente jurídico, Milton Terra Machado, discorrerá sobre reforma tributária.

A entidade também formalizará nesta reunião inicial de 2025 o seu cronograma de ações para os próximos meses, além de lançar manifesto intitulado “Carta de Osório”. O documento tem por finalidade expressar preocupações e expectativas da classe produtiva, bem como propor ações necessárias nas esferas estadual e federal.

(Marcello Campos)

