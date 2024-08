Rio Grande do Sul Restinga Sêca recebe encontro de juízes diretores de Foros e gestores do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

O evento está em sua terceira edição. Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS

A importância da integração entre todos os magistrados e servidores e a humanização da prestação jurisdicional na nova era tecnológica foram os principais temas abordados, na manhã desta quarta-feira (7), durante a solenidade de abertura da terceira edição do Encontro Estadual de Diretores e Gestores de Direção de Foro do Judiciário gaúcho. O evento está sendo realizado em Restinga Sêca, na região central do Rio Grande do Sul, e reúne 133 juízes diretores de Foros e 153 servidores gestores.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, disse que um dos principais focos da atual Administração diz respeito à importância de ouvir as demandas encaminhadas pelas pessoas que fazem o Poder Judiciário, utilizando as máquinas e as ferramentas tecnológicas que garantem uma jurisdição cada vez mais ágil em prol do público. “Estes debates são fundamentais para o alinhamento de nossas diretrizes a fim de manter o nosso Judiciário gaúcho sempre no topo do ranking nacional em termos de produtividade”, afirmou.

Durante a sua manifestação, o presidente Alberto fez um breve histórico das principais realizações promovidas pelas Administrações anteriores, nos últimos 15 anos, relatando feitos das gestões lideradas pelos desembargadores Arminio José Abreu Lima da Rosa, Leo Lima, Marcelo Bandeira Pereira, José Aquino Flôres de Camargo, Luiz Felipe Silveira Difini, Carlos Eduardo Zietlow Duro, Voltaire de Lima Moraes e Iris Helena Medeiros Nogueira.

“A evolução tecnológica veio para ficar e temos que cada vez mais utilizá-la em benefício da nossa população. A inteligência artificial tem que facilitar o acesso do nosso cidadão à Justiça, eis que esta é a razão da nossa existência, para que a pessoa chegue no balcão do Foro e seja atendida com carinho, delicadeza e acolhimento”, disse.

Ele acrescentou os avanços tecnológicos promovidos pelo Judiciário gaúcho, exemplificando a migração do eproc para a nuvem em tempo recorde, em decorrência dos reflexos causados pelas enchentes. “Fomos o único Tribunal sediado no Estado que conseguiu manter o sistema ativo, em pleno funcionamento, mesmo no pior momento das enchentes”, concluiu.

O 1º vice-presidente do TJ, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, agradeceu a presença de todos, lembrando dos avanços do Poder Judiciário em termos administrativos, alcançando a autonomia na década de 90, a partir da promulgação da Constituição Estadual ocorrida no final de 1989.

“Sou oriundo da turma de 1988, quando ingressei na magistratura, e ainda não tínhamos esta autonomia”, lembrou. Ele também destacou que a Administração vem aumentando o contato com as comarcas. “Nossa Administração está ampliando cada vez mais o diálogo com os magistrados e servidores, atuando de maneira voltada às pessoas, pois elas é que fazem o nosso Judiciário ser um dos maiores do Brasil, conforme os apontamentos do CNJ”, disse ele.

O 2º vice-presidente, desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, enfatizou que o encontro reflete a importância da humanização da prestação jurisdicional que vem sendo promovida pela atual Administração do TJ.

“Trabalhamos intensamente para resolver as questões das pessoas que procuram os nossos serviços e têm na Justiça, muita vezes, a sua última esperança para a solução de problemas importantes para as suas vidas”, comentou o magistrado. “Para que isso possa ocorrer da melhor maneira possível, precisamos entregar as melhores ferramentas, bem como cuidarmos da saúde física e mental de nossos magistrados e servidores, para que as tarefas do Judiciário sejam exercidas da melhor forma possível”, acrescentou.

A 3ª vice-presidente do TJ, desembargadora Lusmary Fátima Turelly da Silva, por sua vez, também agradeceu a presença de todos e citou a importância da empatia existente entre todos os participantes do evento, que será encerrado na sexta-feira (9). “Estamos unidos em torno do melhor para os jurisdicionados, com muito empenho e dedicação”, destacou.

A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Fabianne Breton Baisch, destacou que a integração entre todo o Judiciário do Estado é fundamental para que o público possa sempre receber o melhor atendimento.

“Este evento é muito importante para que possamos reforçar esta união de ideias e propostas relevantes, compartilhando experiências e promovendo debate acerca de tudo o que já foi realizado pelo TJ e aquilo que será feito no futuro, conforme os nossos planos”, enfatizou a magistrada. Ela citou a instalação de uma sala no local em que está sendo realizado o evento, denominada “Rota do Conhecimento”, com atendimento individualizado, por demanda, de servidores de 12 unidades e setores, que estão em stands. “Toda a Administração está reunida aqui, simbolizando a integração e a aproximação entre todos os segmentos”, disse ela.

