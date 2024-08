Rio Grande do Sul Governo gaúcho divulga empresas ganhadoras do Selo EmFrente, Mulher 2024

Objetivo da ação é aumentar o engajamento das empresas na defesa dos direitos da mulher e no combate à violência e à desigualdade de gênero

O governo do Rio Grande do Sul divulgou, nesta quarta-feira (7), as dez empresas que ganharam o Selo EmFrente, Mulher em 2024. O reconhecimento, criado pela Lei 15.916/2022, é concedido a corporações socialmente responsáveis que desenvolvem programas, projetos e ações de forma sistemática e contínua em favor da valorização das mulheres e do enfrentamento da violência de gênero.

O selo é uma iniciativa do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – EmFrente, Mulher, que completou, nesta quarta, quatro anos de trabalho com diversos projetos sendo desenvolvidos na área. O objetivo da ação é aumentar o engajamento das empresas na defesa dos direitos da mulher e no combate à violência e à desigualdade de gênero. Para isso, são firmadas parcerias com o empresariado visando, por meio de uma cultura de conscientização dentro das corporações, a intensificação do respeito à mulher nas relações de trabalho.

Até o momento, 23 empresas receberam o selo, sendo 13 delas em 2023 e dez neste ano. A validade é de dois anos, com possibilidade de renovação. As inscrições para a certificação são abertas anualmente – sempre em março, Mês da Mulher.

No final do mês, será realizado um evento para a entrega simbólica do selo para as dez empresas que o receberam nesta edição.

