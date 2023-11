Grêmio “Encostamos mais no Botafogo”, diz o técnico do Grêmio em relação ao título do Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Treinador Renato Portaluppi (foto) admite que o Grêmio não teve boa atuação, mas exaltou o dever de casa Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treinador admite que time não teve boa atuação, mas exaltou o dever de casa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Bahia na Arena na noite deste sábado (04), apesar de não apresentar um desempenho brilhante no Brasileirão. Segundo o técnico Renato Portaluppi, o principal foco da equipe foi alcançar o objetivo de obter outro resultado positivo, mesmo diante de uma atuação menos convincente.

O treinador optou por escalar o time com três zagueiros mais uma vez, porém, alterou a formação durante o intervalo. Na segunda etapa, a equipe apresentou uma melhora significativa e conseguiu marcar o gol da vitória, que teve a assinatura de Luis Suárez. Este foi o quarto triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro, um feito inédito nesta edição do torneio.

“O objetivo era a vitória, sabíamos que seria difícil, Bahia briga contra o rebaixamento, mas tem boa equipe. Era um jogo bastante estudado, demos espaço, preencheram o meio, ganharam a maioria das jogadas. No intervalo mexi, coloquei velocidade, conseguimos uma bela jogada do Lucas [Besozzi] e belíssimo gol do Suárez”, disse o treinador.

“Jogo truncado, mas nosso objetivo era a vitória. Realmente não jogamos tão bem, mas o futebol resume a uma palavra, que se chama vitória. A quarta seguida, estamos no G-4, encostamos mais no Botafogo, mas o mais importante era o dever de casa”, completou Renato.

Renato destacou que o sonho do título continua vivo, embora a missão siga complicada. Enquanto houver chances matemáticas, porém, é possível acreditar.

“Lógico que eu acredito, estamos a três pontos do Botafogo, sei que tem jogos a menos, mas ele precisa ganhar. O importante é fazermos o dever de casa. Eles torcem contra a gente, nós torcemos contra também. Sonho ainda vivo, enquanto der temos que sonhar, o torcedor também, nada é impossível”, disse o técnico do clube gaúcho.

2023-11-06