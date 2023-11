Brasil CEO do Grupo KTO discute a regulamentação do mercado com governador do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um passo significativo em direção à regulamentação da indústria de iGaming no Brasil, o CEO da KTO, Andreas Bardun, recentemente participou de uma reunião com Eduardo Leite, Governador do Estado do Rio Grande do Sul.

O principal objetivo da reunião foi discutir os avanços nas regulamentações das apostas esportivas e o desenvolvimento do mercado nacional de iGaming. O Brasil ainda caminha para regulamentar o setor de cassinos e apostas online, as tratativas avançam lentamente no senado. Porém, tudo indica que ainda este ano devemos ter uma resolução.

Expressando sua gratidão pela oportunidade, Bardun comentou: “Foi uma honra encontrar o Governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e sua equipe fantástica para discutir a regulamentação iminente das apostas esportivas e também o potencial da indústria de iGaming”.

Outros representantes importantes do cenário de iGaming brasileiro também fizeram parte da reunião e demonstraram seu apoio à regulamentação do mercado. Para muitos, esse é o passo mais importante para se criar um ambiente seguro e confiável para todos. Também estiveram presentes diversos membros do IBJR (Instituto Brasileiro de Jogo Responsável), outro elemento chave no desenvolvimento do mercado nacional.

O que é o IBJR (Instituto Brasileiro de Jogo Responsável)

O presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Gelfi, também acompanhou Bardun na reunião com o governador. Criado por diversas plataformas de cassino e marcas proeminentes no setor de iGaming como o Grupo KTO, o IBJR tem como principal objetivo apoiar a implementação da tão esperada eregulamentação do mercado.

Através da fomentação de práticas responsáveis e éticas no cenário de iGaming, o Instituto busca incrementar a segurança dos jogadores, prevenir o vício em jogos e combater qualquer tipo de atividade ilegal. Dessa forma, os jogadores brasileiros terão a sua disposição um ambiente seguro e transparente independente da plataforma que escolherem.

O IBJR hoje conta com 13 membros:

KTO Group

Betsson Group

YOLO Group

Netbet Group

Betway Group

Rei do Pitaco

Bet 365

Flutter

Entain

Novibet

LeoVegas

Play 4 Fun

OKTO

Como o IBJR trabalha para criar um mercado mais sólido e seguro?

Dentre as atividades desenvolvidas pelo IBJR, estão a promoção de programas de conscientização sobre o jogo responsável, a realização de pesquisas e estudos sobre o impacto dos jogos de azar na sociedade e a colaboração com as autoridades na definição de políticas e regulamentações adequadas para o setor. O instituto também se dedica a apoiar iniciativas sociais e comunitárias relacionadas ao jogo responsável.

Recentemente, eles produziram um código de publicidade para casas de apostas que visa combater a desinformação e qualquer eventual abuso no setor. Pois, se de um lado existe uma certa lentidão no desenvolvimento de políticas públicas que inibam tais práticas, diversos atores do segmento se juntaram para realizar a autorregulamentação.

Fica claro que as casas de apostas sérias entendem que a regulamentação é o único caminho para a criação de um mercado sólido e saudável. é necessário que haja uma arrecadação justa tanto para operadores quanto para o governo federal. O IBJR trabalha nesse sentido, em busca de acelerar o processo de dentro para fora, visando a solidificação de um mercado nacional forte.

O que esperar para o futuro do mercado de iGaming brasileiro?

Esse encontro pode representar um avanço importante na implementação da regulamentação de iGaming e a subsequente solidificação de um mercado nacional saudável. Através dos esforços de diversos atores da indústria e autoridades governamentais, o objetivo de fortalecer o cenário do iGaming no Brasil como um todo vai se concretizando.

À medida que o Brasil avança na regulamentação do iGaming, essa recente reunião serve como um desenvolvimento positivo na determinação das práticas mais eficazes para sua implementação. As discussões e insights compartilhados durante essa reunião são esperados para contribuir significativamente para o quadro geral das regulamentações de iGaming no país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ceo-do-grupo-kto-discute-a-regulamentacao-do-mercado-com-governador-do-rio-grande-do-sul/

CEO do Grupo KTO discute a regulamentação do mercado com governador do Rio Grande do Sul

2023-11-06